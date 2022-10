Chociaż zwykle niedzielny etap rundy mistrzostw świata jest najkrótszy, nowozelandzcy organizatorzy zapewnili załogom wyjątkowo mało pracy. Do przejechania jest jedynie 31 kilometrów. Cztery odcinki specjalne rozdzielono na dwie pętle.

Niedzielny poranek otworzyła próba Whitford Forest - Te Maraunga Waiho. Odcinek nigdy wcześniej nie był używany w rundzie mistrzostw świata. Droga przez większość dystansu jest wąska i wiedzie wśród gęstej roślinności.

Niespełna 9 km najszybciej przejechali Rovanpera i Halttunen. Sebastien Ogier i Benjamin Veillas stracili 0,6 s. Trójkę uzupełnili Ott Tanak i Martin Jarveoja [+1,4 s].

- To, co może się wydarzyć, nie wpływa na mnie. Staram się jechać normalnie. Nie cisnęliśmy, ale chciałem rozpocząć dzień we właściwym rytmie - tłumaczył Rovanpera.

- Bardzo śliski odcinek. Najgorsza przyczepność w ten weekend - komentował Ogier.

- Jaka presja? Po prostu chcemy przejechać ten dzień - mówił Tanak, pytany o ewentualne naciskanie załóg Toyoty.

Otwierający trasę Craig Breen i Paul Nagle stracili do Rovanpery 2 s. O 0,6 s wyprzedzili Thierry’ego Neuville’a i Martijna Wydaeghe’a. Szósty czas wykręcili Oliver Solberg i Elliott Edmondson [+4 s]. Siódmy należał z kolei do Lorenzo Bertelliego i Lorenzo Granai [+17,4 s].

- Niezbyt wiele deszczu i oes jest bardzo luźny. Przejechaliśmy - powiedział Breen.

- Samochód pracuje teraz dobrze. Czysty przejazd, choć sporo luźnego. Fajny oes, dający frajdę - meldował Solberg.

- Podeszliśmy do tego na spokojnie. Jest sporo luźnego szutru - wyjaśnił Bertelli.

Pozostałe miejsca w dziesiątce należały do czołowych załóg WRC 2. Hayden Paddon i John Kennard [+20,3 s] o 1,2 s pokonali Harry’ego Batesa i Johna McCarthy’ego. Oesowe podium kategorii uzupełnili Shane van Gisbergen i Glen Weston [+5,3 s].

- Spodziewam się, że pojawi się jakiś deszczyk - zapowiedział Paddon.

- Sporo się czyściło. U nas dobry początek poranka - opowiadał Bates.

- Zupełnie inne drogi. Teraz szykujemy się do kolejnego oesu - mówił van Gisbergen.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zainaugurowali dzień od piątego wyniku w WRC 2 [+10,1 s].

- Jakie nastawienie? Trzymać się planu. Musimy zrobić wszystko, co możliwe w naszej sytuacji. Jak popatrzycie na czas, domyślicie się - przekazał Kajetanowicz.

Po OS14 przewaga Rovanpery nad Ogierem wynosi 29,6 s. Tanak traci 47,8 s. Neuville zachowuje czwartą pozycję [+1.44,0], a piątkę zamyka Solberg [+3.38,9].

W WRC 2 kolejność bez mian: Paddon, Kajetanowicz [+2.14,8] i van Gisbergen [+3.14,7].

Polecane video: