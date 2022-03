Oficjalnie: Belgia w kalendarzu WRC

W zeszłym roku Belgia stała się 35 krajem, który zorganizował rundę WRC od czasu powstania serii w 1973 roku. Tym razem, w dniach 18-21 sierpnia w Ypres, w północno-zachodnim regionie Flandrii, odbędzie się dziewiąta odsłona tegorocznego czempionatu.

Wymagające zawody na nawierzchni asfaltowej zajęły niewykorzystany slot w harmonogramie kampanii 2022, opublikowanym już w październiku zeszłego roku.

Rywalizację rozłożono na trzy dni od piątku do niedzieli. Park serwisowy i bazę rajdu zlokalizowano na terenie historycznego Grote Markt w Ypres. W czwartek po południu odbędzie się tam ceremonia startu, którą poprzedzi odcinek testowy.

Jona Siebel, dyrektor zarządzający firmy WRC Promoter, z zadowoleniem ponownie dopisał Belgię do kalendarza.

- Belgia wniosła coś zupełnie innego do zeszłorocznego WRC ze względu na trudne odcinki specjalne i szybkie tempo, co oznaczało, że było mało czasu na złapanie oddechu - powiedział Siebel. - Region Ypres z całego serca angażuje się w tydzień rajdowy. Na odcinkach panuje wspaniała atmosfera i jesteśmy pewni, że tym razem zagości ona również w samym mieście, kiedy to kibice będą mogli wejść do pięknego parku serwisowego na terenie Grote Markt.

Menadżer WRC z ramienia FIA - Andrew Wheatley dodał: - Ypres Rally Belgium wkroczył w zeszłym sezonie w wyjątkowych okolicznościach i udało się przygotować solidną i innowacyjną imprezę, która pokazała DNA belgijskich rajdów. Royal Automobile Club Belgium, wraz z lokalnym organizatorem Club Superstage, wykazali się zaangażowaniem i profesjonalizmem, aby przygotować najwyższej klasy rundę WRC i cieszę się, że impreza powróci do kalendarza w sierpniu. W kraju rajdowym, jakim jest Belgia, jest to pozytywna wiadomość dla zespołów, zawodników i kibiców.

Alain Penasse, prezes Club Superstage, przekazał: - Cieszymy się, że ponownie ściągnęliśmy Rajdowe Mistrzostwa Świata do Ypres. Jest to nagroda za wysiłki, jakie cały klub, wszyscy wolontariusze, nasi partnerzy i lokalne władze włożyli w pracę w zeszłym roku, aby pierwsza edycja odniosła sukces.

Domowe zwycięstwo podczas zeszłorocznej edycji zawodów odnieśli Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe.

Ypres Rally po raz pierwszy odbył się w 1965 roku. Uznawany jest za jedną z najtrudniejszych imprez asfaltowych w Europie. Wąskie drogi prowadzące przez tereny rolnicze, pełne skrzyżowań i z ciągnącymi się wzdłuż trasy rowami melioracyjnymi sprawiają, że nie ma tu miejsca na błędy.