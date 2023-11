Zaparowane szyby były gorącym tematem podczas piątkowej części zeszłotygodniowego Rajdu Japonii, gdzie w rejonie rozgrywania zawodów panowała ekstremalnie deszczowa pogoda. Problem dotknął prototypowe samochody Rally1, które są oparte na konstrukcji rurowej, w przeciwieństwie do pojazdów Rally2, w większym stopniu zbliżonych do samochodów produkcyjnych.

Sebastien Ogier był jednym z wielu kierowców z najwyższej klasy, który mierzył się z tymi komplikacjami. W swoim GR Yarisie na powierzchni całej przedniej szyby miał zaledwie dwucentymetrowy, w miarę przejrzysty fragment, przez który próbował dostrzec trasę pokonywanych odcinków specjalnych.

Z jeszcze większymi trudnościami mierzył się Ott Tanak z zespołu M-Sport. Praktycznie w ogóle nie widział drogi. Gimnastykował się mocno w swoim fotelu, aby cokolwiek uchwycić wzrokiem na próbach pierwszej pętli piątkowego etapu.

Ogier, ośmiokrotny mistrz świata, uważa, że problem powinien być uwzględniony przy opracowywaniu przyszłych przepisów technicznych.

Zapytany, czy dodanie klimatyzacji byłoby pomocne, odparł: - Sądzę, że byłoby to trudne do zrobienia. Do tych aut dostaje się dużo wody. Są to konstrukcje rurowe otoczone panelami z włókna węglowego. W kontekście przeciekania, jest to praktycznie niemożliwe do zabezpieczenia.

- Sprawa wymaga większej uwagi. To są niezwykle drogie samochody. Może należałoby więc wrócić do prostszych rozwiązań, co wówczas pozwoli nam na uniknięcie takich kłopotów - zastanawiał się Francuz.

Szef zespołu Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, wskazał, że poszukają rozwiązań, aby zaradzić sytuacji, w przypadku której zgadza się, że jest „żenująca” i niekorzystna dla wizerunku Rally1.

- To jest niesamowite, że nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z takim kłopotem, biorąc pod uwagę koszt tych pojazdów - powiedział Abiteboul dla Autosport/Motorsport.com.

- Zdaję sobie sprawę, że stosowane rozwiązania w autach rajdowych nie są standardowe, jak np. deska rozdzielcza. Wszyscy starają się bowiem optymalizować pewne rzeczy. Widzimy jednak, że problemy się zdarzają. Może powinniśmy zainwestować więcej w technologię, a nie aerodynamikę. Generalnie to co się działo, było trochę żenujące i nie stanowi dobrej reklamy dla samochodów Rally1. Powinniśmy podejść lepiej do tematu i poprawić nasz wizerunek - przekazał.

Dyrektor sportowy FIA, Andrew Wheately, uważa, że zmiany konstrukcyjne w obecnych maszynach byłyby zbyt dużym wyzwaniem, ale pozostaje przekonany, że ekipy uporają się z zaistniałą bolączką.

- Samochody rajdowe korzystają z typowej przestrzeni dla szyby przedniej i tych w drzwiach frontowych - powiedział Wheately dla Autosport/Motorsport.com. - Nie oczekiwałbym podobnego problemu z parowaniem w Szwecji, jakiego doświadczono w Japonii.

- W Japonii zespoły nie spodziewały się takiego poziomu deszczu. Natomiast w przypadku zimowego Rajdu Szwecji wszyscy zdają sobie sprawę z wilgoci i niskich temperatur. Szyby są zimne, podczas gdy samochód bardzo rozgrzany. Stosowane są dodatkowe środki zaradcze, aby uniknąć wskazanej komplikacji - przekazał.

- Zmiana projektu rajdówki może być trudna do wprowadzenia, ale dostosowanie samochodu do jazdy w różnych warunkach atmosferycznych jest jak najbardziej możliwe. Rzecz jasna auto prototypowe różni się znacznie od drogowego. Można np. zastosować uszczelki w drzwiach wykonanych z włókna węglowego. Są jednak ciężkie i nie jestem pewien, czy każdy zgodzi się na wzrost wagi pojazdów - mówił dalej.

- Zespoły mają odpowiednią wiedzę i możliwości, aby z tym uporać się. Zakładam także, że te przeciwności nie będą pojawiały się jakoś regularnie - podsumował.