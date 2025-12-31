Obecny mistrz świata w rajdach samochodowych złożył serdeczny hołd Ottowi Tanakowi, przyznając, że Estończyk dał mu „więcej niż ktokolwiek inny”.

Tanak zszokował świat rajdów po zamykającym sezon Rajdzie Arabii Saudyjskiej, gdy ogłosił, że nie pojawi się na trasach WRC w 2026 roku, rezygnując tym samym z miejsca w Hyundaiu.

Mistrz świata z 2019 roku jako jeden z kluczowych powodów decyzji wskazał chęć spędzenia większej ilości czasu z rodziną, ale ujawnił, że nie zamierza całkowicie zrywać z rajdami. 38-latek przyznał, że jego przyszłość w WRC jest „otwarta”.

Wspominając sezon 2025, Ogier opublikował w mediach społecznościowych wzruszający hołd dla bliskiego przyjaciela i rywala, z którym wielokrotnie toczył zacięte pojedynki w trakcie ich kariery w WRC.

Te zmagania miały miejsce także w 2025 roku, zwłaszcza w Portugalii, na Sardynii i w Grecji, gdzie obaj kierowcy zaciekle walczyli o zwycięstwa. W Portugalii i na Sardynii ostatecznie górą był Ogier, a Tanak triumfował w Grecji.

- Przed końcem 2025 roku poczułem potrzebę podzielenia się kilkoma słowami na temat wiadomości, której nie skomentowałem, gdy się pojawiła, ale która naprawdę mnie poruszyła – napisał Ogier.

- Jak wiecie, Ott Tanak nie będzie startował w WRC w przyszłym roku i myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że to prawdziwa strata dla naszego sportu.

- Będzie mi go naprawdę brakowało na poziomie osobistym. Jako zawodnik, to on był prawdopodobnie tym, który najbardziej mnie motywował.

Szczery wpis Ogiera miał wydźwięk nie tylko sportowy.

- Zmuszał mnie do głębszego wysiłku i sięgnięcia poza granice swoich możliwości, bardziej niż ktokolwiek inny w całej mojej karierze. Ale jeszcze bardziej będzie mi go brakowało jako przyjaciela.

- Ott, jesteś wspaniałym człowiekiem, kimś, kogo naprawdę szanuję. Mam nadzieję, że będziesz cieszył się każdą chwilą spędzoną z bliskimi. Życie jednak potrafi nas zaskakiwać i kto wie, czy nasze ścieżki mogą się jeszcze skrzyżować.

- Brzmi to jak pożegnanie, ale wolałbym powiedzieć: do zobaczenia – dodał.

Z kolei Ogier przedłużył kontrakt z Toyotą i ponownie będzie realizował ograniczony program startów w 2026 roku, rozpoczynając sezon w styczniowym Rajdzie Monte Carlo.