Miejski odcinek w Salou - bazie rajdu - stanowił zamknięcie drugiego dnia rywalizacji na asfaltach wybrzeża Costa Daurada.

Na wąskiej, wytyczonej na nadmorskiej promenadzie próbie zremisowali Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe oraz Ott Tanak i Martin Jarveoja. Sebastien Ogier i Benjamin Veillas byli gorsi o 0,8 s.

Po dwóch dniach i prawie 215 przejechanych kilometrach na czele widnieją Ogier i Veillas. Na drugie miejsce awansowali Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+20,7 s]. Belgowie odebrali je Kalle Rovanperze i Jonne Halttunenowi na finałowej próbie soboty. Różnica wynosi jedynie 1,4 s.

- Na pewno był to fajny dzień. Dobre wyczucie w samochodzie i czasy to pokazywały. To zawsze jest najważniejsze. Sporo przyjemności. Generalnie w tym roku mieliśmy pecha. Miło by było w końcu wygrać - powiedział Ogier.

- To był ciężki dzień. Rano mieliśmy trochę prędkości, ale po południu ją straciliśmy i Seb Ogier podwoił swoją przewagę. Nie mieliśmy odpowiedniej prędkości, by nadążyć za Toyotami - komentował Neuville.

- Całkiem dobra jazda. Jedynie podczas dwóch ostatnich oesów trochę straciliśmy. Na starcie OS14 wprowadziliśmy złe ustawienia i miałem problemy z korzystaniem z hybrydy. Staramy się czerpać frajdę. Thierry na pewno jutro będzie cisnął - zapowiedział Rovanpera.

Poza podium są Ott Tanak i Martin Jarveoja. Do Rovanpery brakuje im 14,5 s. Piątkę zamykają Dani Sordo i Candido Carrera [+1.13,2]. Hiszpanie mają nad Elfynem Evansem i Scottem Martinem 14,4 s zapasu. Siódme miejsce zajmują Craig Breen i Paul Nagle, którzy mają za sobą „dzień bez historii” [+1.39,7]. Lepsze tempo niż w piątek zaprezentowali Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+1.58,6].

- Wyłączyliśmy światła z powodu problemów z elektryką i nie chcemy rozładować akumulatora. Dzień był całkiem w porządku. Trochę brakowało nam tempa i wyczucia w samochodzie. Mieliśmy jeden poważny moment, niemal wypadliśmy z drogi - opowiadał Tanak.

- OS14 był niesamowity. Cisnąłem jak cholera. Poczułem się bardziej komfortowo. W pierwszej części był to klasyczny oes Rajdu Katalonii. Fajnie jest chwilami wykręcić dobry czas - przekazał Sordo.

- W ten weekend nam nie idzie. Brakuje pewności. Wyczucie za kierownicą nie jest najlepsze. Na tym poziomie wszystko musi być perfekcyjnie. Postaramy się to zmienić do końca rajdu. Samochód na pewno jest konkurencyjny - przyznał Evans.

- Mam problem z przodem auta. Tutaj bardziej nam to dokucza. Przegrzewam przednie opony. Nie mogę cisnąć. Staram się poprawiać, ale to powolny proces - stwierdził Breen.

- Czułem się dziś całkiem nieźle. Jestem zadowolony z tempa. Miałem trochę problemów z zarządzaniem oponami. Przegrzewałem jej. Trudno było też znaleźć limit - wyjaśnił Katsuta.

Dziesiątkę kompletują dwie Pumy Rally1 z M-Sportu. Wyżej są Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+2.13,7]. Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais tracą do kolegów 45,5 s.

- Fajna jazda. Oesy były pięknie. Podobało mi się. Jechaliśmy stabilnie i nie ryzykowaliśmy. To bardzo ważne. Pokazywaliśmy już w tym roku dobre tempo, ale brakowało solidności - podsumował Fourmaux.

- Mieliśmy trochę dobrych i złych momentów. Wyczucie w samochodzie było dobre. Jesteśmy blisko zespołowych kolegów, a to zawsze jest dobre. Jutro nie mamy o co walczyć, więc nie zamierzamy zrobić głupich rzeczy - przekazał Loubet.

Liderami WRC 2 pozostają Teemu Suninen i Mikko Markkula. Finowie wygrali już siedem oesów. Ich przewaga nad Yohanem Rosselem i Arnaudem Dunandem wynosi 26,6 s. Trójkę uzupełniają Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow [+49,4 s].

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zakończyli dzień czwartym czasem, remisując z Emilem Lindholmem i Reetą Hamalainen. W generalce są szóści [+1.50,2], a do Finów - rywali w walce o najważniejsze trofeum - tracą 30,5 s. Obie załogi dzielą Jari Huttunen i Mikko Lukka [+1.33,8].

- Kolejny trudny dzień. Mamy przed sobą niedzielę. Krótką, ale ważną. Zawsze zawiera Power Stage. Chciałbym być przed Emilem, ale jest jak jest. Mam nadzieję, że jutro będziemy trochę szybsi. Mamy dwa krótkie oesy. Są one kompletnie różne - zapowiedział Kajetanowicz.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk na oesie w Salou byli siódmi. Po dniu należy do nich dwunasta pozycja w kategorii WRC 2 [+3.13,3]. Do punktowanej dziesiątki tracą 12,4 s. Daniel Chwist i Kamil Heller widnieją na 22 miejscu [+12.41,9.

W zaciętej walce o tytuł w WRC 3 lepsi są Jan Cerny i Petr Cernohorsky. Ich przewaga nad Lauri Jooną i Mikaelem Korhonenem wynosi jedynie 2,5 s.

W niedzielnym programie są cztery oesy. Pierwszy z nich ruszy o godzinie 7:00.

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Skoda Fabia Rally2 evo 1 / 2 Autor zdjęcia: Marcin Snopkowski Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk, Skoda Fabia Rally2 evo 2 / 2 Autor zdjęcia: Mikołaj Marczyk

