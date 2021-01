Sezon tradycyjnie otworzy Rajd Monte Carlo, który odbędzie się już w tym tygodniu w dniach 21-24 stycznia.

Od sezonu 2017 Toyota co roku melduje się z co najmniej jednym Yarisem WRC na podium w Monako. W zeszłym roku reprezentanci japońskiego producenta zajęli w tym klasyku drugie miejsce (Sebastien Ogier/Julien Ingrassia) i trzecie (Elfyn Evans/Scott Martin). Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen ukończyli rajd na piątym miejscu.

Do sezonu 2021 zespół przystępuje w niezmienionym składzie. Dla każdego z ich zawodników, będzie to drugi rok współpracy z Toyotą.

- Wszyscy wiedzą, że Rajd Monte Carlo to impreza, którą chcę wygrać najbardziej - nie ukrywał Sebastien Ogier. - Do tego rajdu trzeba podejść z pokorą, ponieważ warunki są trudne i należy jechać mądrze, aby go wygrać. W tym roku będzie inaczej niż zwykle. Zawsze otrzymywałem tutaj ogromne wsparcie, ale nawet jeśli nie będzie kibiców przy oesach, jestem pewien, że będą dopingowali mnie siedząc przed telewizorami. Postaram się ich uszczęśliwić. Jestem lepiej przygotowany do tego sezonu. Wziąłem już udział w kilku rajdach za kierownicą Yarisa WRC, dzięki czemu czuję się pewnie. Oczywiście będziemy musieli dostosować się do nowych opon, szczególnie w Monte Carlo, kiedy mamy dostępny większy pakiet niż podczas jakiegokolwiek innego rajdu. Nie mogę się doczekać, ponieważ dla mnie to stanowi ciekawy aspekt rajdów.

- Mam za sobą dobry, pierwszy sezon z tym zespołem, ale oczywiście mieliśmy też do odkrycia wiele rzeczy - powiedział Elfyn Evans. - Teraz po dwunastu miesiącach, lepiej znam swoje otoczenie, co powinno ułatwić rozpoczęcie roku. Jednak rywalizacja zawsze jest bardzo zacięta, więc musimy stale się poprawiać. W kalendarzu jest kilka klasyków, które przyciągają uwagę i które fajnie byłoby wygrać, a Rajd Monte Carlo jest właśnie jednym z nich. Lubię jeździć po tych odcinkach specjalnych, ale oczywiście warunki mogą sprawić, że będzie ciężko.

- Przerwa między sezonami była krótka. Mam wrażenie, że zaczynamy po prostu kolejny rajd, a nie następne mistrzostwa - przyznał Kalle Rovanpera. - Wiele nauczyłem się w zeszłym roku, ale sezon był za krótki i nadal nie mam wystarczającej ilości kilometrów na koncie za kierownicą tego samochodu. Mam nadzieję, że tym razem pojeździmy znacznie więcej, a wtedy będę się poprawiał cały czas. Jeśli chodzi o Rajd Monte Carlo, zawsze był najtrudniejszym w kalendarzu. Chcę spisać się lepiej w porównaniu do zeszłego roku, bardziej przycisnąć, ale tu zawsze łatwo o błąd. Miejmy nadzieję, że zaliczymy czysty rajd i zanotujemy dobry wynik. Ciekawie było podczas testów opon Pirelli w warunkach odpowiadających tym z Monte: było sucho, ale mieliśmy też śnieg i lód, a moje odczucia były dość niezłe.

Sebastien Ogier w tym roku będzie bronił mistrzostwa i powalczy o swój ósmy tytuł. Elfyn Evans w sezonie 2020 sięgnął po wicemistrzostwo, Kalle Rovanpera pierwszy rok spędzony w najwyższej klasie zakończył na piątym miejscu.

Toyota Gazoo Racing WRT 2021: