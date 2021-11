Ogier i Ingrassia przystępowali do finałowej rundy WRC 2021 jako liderzy mistrzostw, ale szanse na tytuł mieli również ich koledzy zespołowi z Toyoty Elfyn Evans i Scott Martin.

Ostatecznie to Francuzi w pięknym stylu zakończyli sezon. Ogier utrzymał nerwy na wodzy i pomimo zatrważającego momentu, kiedy to zahaczył o betonową barierę na pierwszym niedzielnym oesie, pokonał Elfyna Evansa, wygrywając Rajd Monzy i zdobywając mistrzostwo.

Ogier zapewnił sobie piąte zwycięstwo w sezonie z przewagą 7,3 s nad Evansem po tytanicznej walce przez trzy dni. Sześciokrotnie zmieniali się na fotelu lidera rajdu. Walijczyk dzielnie walczył o utrzymanie szans na tytuł, po tym jak rozpoczął weekend z 17 punktami straty do rywala.

Sukces ten tym bardziej jest szczególny, ponieważ dla Sebastiena Ogiera była to ostatnia pełna kampania w WRC, natomiast Julien Ingrassia przechodzi na sportową emeryturę. Duet ten współpracował ze sobą przez szesnaście lat.

Toyota przypieczętowała piąty tytuł w klasyfikacji producentów.

- Wygraliśmy ten rajd, czy nie - pytał na mecie Sebastien Ogier. - Przez te wszystkie emocje, nawet nie słyszałem, co mówił Kaj przez radio. Nie wiem co mam powiedzieć, to wszystko jest niesamowite. Ten gość, Julien Ingrassia, jest prawdziwą legendą.

Elfyn Evans i Scott Martin musieli zadowolić się drugim miejscem w rajdzie i drugim w mistrzostwach (+7,3s).

- To był niezły rok - powiedział Evans. - Owszem, jestem trochę rozczarowany. Zawsze patrzy się na to, co można było zrobić lepiej, ale muszę podkreślić, że bardzo dziękuję zespołowi.

Na trzecim stopniu podium w rajdzie stanęli Dani Sordo i Candido Carrera (+21,3s). W przyszłym roku Sordo z częściowym programem będzie dzielił Hyundaia z Oliverem Solbergiem

- Bardzo cieszę się z tego podium. Dzisiaj pojechałem już spokojnie. Miałem sporą przewagę nad Thierry’m i nie chciałem popełnić błędu. Liczę, że w przyszłym roku będziemy bawili się jeszcze lepiej - powiedział Sordo

Thierry Neuville i Martin Wydaeghe byli bardzo szybcy przez cały sezon, ale przygody i awarie wykluczyły ich z walki o tytuł (+32s). Belgowie na swoje konto zapisali Power Stage.

- Chciałem cieszyć się jazdą na tym ostatnim oesie i rzeczywiście tak było. Przeżyłem niesamowite lata z tym samochodem i Hyundaiem i nie mogę doczekać się nowej przygody z nowymi samochodami. Z pewnością zachowamy dobre wspomnienia z tą ostatnią generacją - powiedział Neuville.

Piąty był Oliver Solberg, pierwszy raz jadąc z Elliottem Edmondsonem (+1:32.0).

- Dwa razy zgasiłem silnik, nie wiem czemu tak się stało - mówił po ostatnim oesie Solberg. - Nie miałem takiej sytuacji przez cały rajd, a teraz przydarzyło mi się to aż dwa razy. W każdym razie jazda tym samochodem była niesamowita. Elliott Edmondson wykonał wspaniałą pracę przez cały weekend, jestem bardzo zadowolony. To były dobre przygotowania do przyszłego roku.

Szóste miejsce w klasyfikacji generalnej, w debiucie Teemu Suninena i Mikko Markkuli w Hyundaiu i20 Coupe WRC to wynik, z którego mogą być dumni (+2:22.6).

- Na początku miałem spore problemy, ale krok po kroku udało mi się poprawić tempo - komentował Fin. - Dość trudno było wskoczyć do nowego samochodu, szczególnie w tym rajdzie, ale wielkie podziękowania dla zespołu. Wykonali świetną robotę.

Na przedostatnim odcinku specjalnym Takamoto Katsuta poważnie uszkodził zawieszenie w Yarisie WRC. Podczas serwisu mechanicy Toyoty zdołali jednak naprawić auto, aby Japończyk wraz Aaronem Johnstonem ukończyli rajd (+2:34.5).

- Bardzo dziękuję zespołowi za naprawienie samochodu. Dzięki nim byłem w stanie przejechać ostatni oes sezonu. Bardzo przepraszam za mój głupi błąd. Gdyby nie ci ludzie, nie byłoby mnie tutaj - powiedział Takamoto Katsuta.

Gus Greensmith, który tuż przed rajdem, między kolejnymi przejazdami odcinka testowego, złożył podpis pod przedłużonym kontraktem z M-Sport Ford, był ósmy (+2:50.2).

- Trudno wyrazić słowami, jak dobre są te samochody, ale następna generacja też będzie naprawdę ekscytująca. Ta jednak była wyjątkowa i z pewnością będzie mi czegoś brakowało - powiedział Greensmith startujący z Jonasem Anderssonem.

- Wielkie gratulacje i podziękowania dla zespołu. To był wspaniały rok. Dysponowaliśmy niesamowitym samochodem. W tym sezonie naprawdę pokazaliśmy, że jesteśmy świetną ekipą - powiedział dziewiąty w rajdzie Kalle Rovanpera (+4:49.6).

Dziesiątkę zamknęli zwycięzcy kategorii WRC 3- Andrea Crugnola i Pietro Ometto. Kolejne miejsca w generalce i tej kategorii zajęli Yohan Rossel i Julien-Jacques Renucci oraz Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak.

W WRC 2 triumfowali Jari Huttunen i Mikko Lukka. Było to ich debiut za kierownicą Forda Fiesty Rally2.

- Czujemy się świetnie. Natomiast jeśli spojrzeć na czasy odcinków specjalnych, póki co nie jesteśmy tam, gdzie byśmy chcieli - powiedział Jari Huttunen. - Mamy jeszcze wiele do zrobienia. Nie wiem co będzie ze mną w przyszłym roku, ale mam nadzieję, że będę czymś jeździł.

Finowie w rajdzie zajęli czternaste miejsce. Przed nimi byli Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow.

W klasyfikacji producentów w WRC 2 po tytuł sięgnęła ekipa Movisport.

Klasyfikacja kierowców WRC 2021

1. Ogier (Toyota) 230

2. Evans (Toyota) 207

3. Neuville (Hyundai) 176

4. Rovanperä (Toyota) 142

5. Tänak (Hyundai) 128

6. Sordo (Hyundai) 81

Klasyfikacja producentów WRC 2021

1. Toyota Gazoo Racing World Rally Team 522

2. Hyundai Shell Mobis World Rally Team 462

3. M-Sport Ford World Rally Team 200

4. Hyundai 2C Compétition 68