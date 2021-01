Ogier i Ingrassia rekordzistami „Monte”

Trwającą od czwartku rywalizację w Alpach Francuskich kończył powtórny przejazd próby Briançonnet - Entrevaux. Na niespełna 14,5 kilometrach wąskiej, w pierwszej części ośnieżonej drogi najlepiej poradzili sobie Ogier i Ingrassia. Oesowe podium dla Toyoty uzupełnili Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen [+3,3 s] oraz Elfyn Evans i Scott Martin [+4,5 s].

Urzędujący mistrzowie zwyciężyli po raz ósmy, zostając samodzielnymi rekordzistami alpejskiego klasyka. Francuzi pierwszy razy wygrali w 2009 roku, gdy „Monte” było rundą Intercontinental Rally Challenge. W randze WRC najlepsi byli w latach: 2014-2019. Sukcesy odnosili w pięciu różnych markach samochodów - Peugeotem, Volkswagenem, Fordem, Citroenem i Toyotą. Dla Ogiera i Ingrassii to również 50 triumf w rundzie mistrzostw świata.

- Samochód był świetny. Przez cały weekend miałem wielką frajdę. To była dobra decyzja, aby kontynuować w tym roku. Jestem bardzo szczęśliwy - powiedział Ogier.

Evans i Martin stracili do zespołowych kolegów 32,6 s.

- Było nieźle, ale ani przez chwilę nie czułem się w 100 procentach pewnie. Jesteśmy jednak tutaj i to dobry wynik. Seb był lepszy w ten weekend. Wiem, że mogę być jeszcze bardziej konkurencyjny względem niego - przyznał Evans.

Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+1.13,5] na początek współpracy zdobyli najniższy stopień podium. Wzięli również dwa dodatkowe punkty za czwarte miejsce na Power Stage.

- Bardzo się cieszę, że dojechaliśmy do mety. Nie wiedziałem czego oczekiwać. Jednak Martijn wykonał dobrą pracę. Chwilami brakowało nam pewności. Dobre punkty dla zespołu, chociaż nie był to wymarzony weekend dla Hyundaia - podsumował Neuville.

Tuż za czołową trójką uplasowali się Rovanpera i Halttunen. Ich strata do Ogiera wyniosła ponad 2,5 minuty. Dzięki postawie na ostatniej próbie, razem z Francuzem zapewnili Toyocie komplet dodatkowych oczek za Power Stage.

- Nie wydaje mi się, aby wystarczyło to do zwycięstwa [na Power Stage]. Nie było to nic niesamowitego. Da się pojechać szybciej. Generalnie weekend był udany. Jestem zadowolony ze swojej jazdy. Straciliśmy dobry wynik przez odrobinę pecha. Dziękuję zespołowi - przekazał Rovanpera.

Piątkę na Power Stage i „w generalce” zamknęli Dani Sordo i Carlos del Barrio, kończąc jednocześnie współpracę. Podczas kolejnego występu u boku Kantabryjczyka usiądzie Borja Rozada.

- Jesteśmy na piątym miejscu. Nie jest najgorzej, biorąc pod uwagę, że nie spisaliśmy się tu zbyt dobrze. Nie jechałem najlepiej. Na wielu oesach brakowało pewności. Wrócimy silniejsi - zapewnił Sordo.

Dobrą formę Yarisów WRC potwierdzili Takamoto Katsuta i Daniel Barritt. Szóste miejsce to najlepszy wynik Japończyka na szczeblu WRC. Rok temu duet zakończył Monte oczko niżej.

- Najważniejszą rzeczą jest zdobyte doświadczenie w tak trudnych warunkach. Prędkość i pewność pojawią się z czasem. Jestem zadowolony. Dziękuję załodze szpiegowskiej i całemu zespołowi - cieszył się Katsuta.

