Ogier i Ingrassia w drodze po siódmy tytuł

Dzień pełen dramatów, rozgrywany w większości na górskich oesach Alp Bergamskich, zakończył powtórny przejazd próby PZero Grand Prix. Załogi ponownie zmierzyły się z historycznym owalem i słynnymi zakrętami wyścigowej nitki Autodromo Nazionale di Monza.

Odcinek o długości 10,31 km wygrali Dani Sordo i Carlos del Barrio. Dla Hiszpanów to czwarty oesowy triumf w ACI Rally Monza. 0,6 s wolniejsi byli Takamoto Katsuta i Daniel Barritt. Ott Tanak i Martin Jarveoja uzupełnili pierwszą trójkę Grand Prix [+2,4 s].

W rajdzie Ogier i Ingrassia mają 17,6 s zapasu nad Sordo. Francuzom wystarczy trzecie miejsce, aby zdobyć siódmy mistrzowski tytuł. Ott Tanak i Martin Jarveoja, wciąż mający matematyczne szanse na najważniejsze trofeum, na prowizorycznym podium zajmują najniższy stopień [+22,1 s].

- Wciąż musimy zdobyć punkty. W tej chwili Elfyn [Evans] nadal ma 14 oczek więcej niż my - zauważył Ogier.

- Musimy nadal cisnąć. Straciłem trochę czasu na poprzednim oesie, gdy zobaczyłem Elfyna. Szkoda mi go. Muszę również podziękować jemu i Scottowi [Martinowi] za spowalnianie samochodów w tamtym miejscu - powiedział Sordo.

- Wymagający dzień, zwłaszcza po południu. Przetrwaliśmy i celem jest dotarcie do mety - zapowiedział Tanak.

Esapekka Lappi i Janne Ferm są 16,1 s za podium. Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen zamykają pierwszą piątkę [+1.10,1].

- Przyjemnie było ponownie pojeździć po górskich odcinkach. Uważam, że wybraliśmy opony naprawdę dobrze, ale nie użyliśmy ich. Tak czasami bywa... - skomentował Lappi.

- Był to ekstremalnie trudny dzień. Warunki w górach były bardzo ciężkie. Teraz nie mamy już nic do zyskania, więc pozostało doprowadzić samochód bezpiecznie do mety.

Szóste miejsce należy do Andreasa Mikkelsena i Andersa Jaegera [+3.20,6]. Norwegowie prowadzą jednocześnie w WRC 3. Ich główni rywale: Oliver Solberg i Aaron Johnston są gorsi o 14,3 s. Jari Huttunen i Mikko Lukka - ósma załoga generalki [+4.08,9] - zmierzają po mistrzostwo w WRC 3.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak widnieją na piątym miejscu w WRC 3. Alpejskie odcinki nie były szczęśliwe dla polskiej załogi. Strata do Mikkelsena wynosi 3.06,9

Adrien Fourmaux i Renaud Jamoul zdołali prowizorycznie naprawić uszkodzone na OS11 zawieszenie, ukończyli odcinek ze stratą ponad 27 minut i dojechali do serwisu w Monzy. Usprawnionym Fordem wygrali kończącą dzień próbę w kategorii WRC 2. Przed finałową częścią rywalizacji prowadzą Mads Ostberg i Torstein Eriksen. Pontus Tidemand i Patrik Barth tracą 30,9 s.

W JWRC pewnie prowadzą Tom Kristensson i Joakim Sjoberg. Ich przewaga nad Fabrizio Zaldivarem i Rogelio Penate wynosi 2.46,6.

Jutro w programie widnieją trzy odcinki specjalne. Dzień rozpocznie trzeci przejazd próby PZero Grand Prix, zaplanowany na godzinę 7:48.