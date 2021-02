Ogier myśli o wyścigach

Ogier zapowiedział wcześniej, że to sezon 2020 będzie jego ostatnim. Jednak pandemia koronawirusa i rozegranie jedynie siedmiu rajdów zrewidowały plany siedmiokrotnego mistrza świata. Francuz chce się pożegnać ze światowym czempionatem, zaliczając jak najwięcej imprez.

37-latek z Gap, choć nie wykluczył udziału w pojedynczych rajdach, spogląda już na inne dyscypliny sportu samochodowego. Szczególną uwagę poświęcił World Endurance Championship, czyli wyścigom długodystansowym. O angaż w tej serii może być nietrudno z racji związków z Toyotą, która niedawno przedstawiła swój hypercar - GR10 Hybrid.

- Lubię wyścigi i nie jest tajemnicą, że interesuje mnie to, co Toyota robi na torze i w World Endurance Championship - powiedział Ogier w rozmowie z Motorsport Magazine. - Chciałbym nadal być częścią Toyoty, przetestować samochód, a potem sprawdzić, co jest możliwe.

Gdyby Ogier zdecydował się na udział w 24h Le Mans, poszedłby w ślady innego utytułowanego, francuskiego kierowcy rajdowego. Sebastien Loeb startował w legendarnym wyścigu w latach 2005-2006. Debiutu nie ukończył z powodu uszkodzeń samochodu, dokonanych przez zespołowego kolegę, jednak dwanaście miesięcy później dojechał jako drugi.

Obecny lider sezonu WRC (wspólnie z Julienem Ingrassią po raz ósmy - rekordowy - wygrali Rajd Monte Carlo) interesuje się również Extreme E. Seria elektrycznych SUV-ów ma na celu nie tylko rywalizację, ale i zwrócenie uwagi na skutki niekorzystnych zmian klimatu. Ogier został ambasadorem rozgrywek.

- Pochodzę z gór. Kocham to miejsce, a co roku widzę, że śniegu jest mniej. Myślę, że jeśli jest szansa, trzeba próbować różnych rozwiązań. Wszystkie alternatywne źródła energii są interesujące. Szkoda, że pod tym względem rajdy samochodowe są nieco w tyle za innymi dyscyplinami sportów motorowych.

Samochody Rally1, napędzane hybrydą, wyjadą na odcinki specjalne w sezonie 2022.