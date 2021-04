WRC: Ogier nie odpuszcza, Kajetanowicz atakuje

Załogi ponownie musiały zmierzyć się z prawie 24-kilometrową próbą Kostanjevac-Petrus Vrh. Ścisła czołówka kolejny raz uporała się najdłuższą próbą bez większych przygód.

Najszybsi byli Ogier i Ingrassia. Formę Toyoty na OS6 potwierdzili Elfyn Evans i Scott Martin. Dwa Yarisy WRC dzieliły na mecie 0,3 s. Prowadzący w rajdzie Neuville i Wydaeghe stracili 3,5 s.

- Całkiem w porządku. Żadnych dramatów. Jestem zadowolony - meldował Evans

- Droga jest bardziej sucha. Nie ma czystej linii. Musiałem sporo używać hamulca ręcznego. Samochód dobrze pracuje. Chwilami przydałoby się większe ryzyko, ale to początek rajdu - opisał Neuville.

Ott Tanak i Martin Jarveoja po wygraniu OS5 nie zmieścili się tym razem w najlepszej trójce. Estończycy stracili 7,7 s, o 3,8 s wyprzedzając zespołowych kolegów - Craiga Breena i Paula Nagle’a. Szósty wynik należał do Hyundaia i20 Coupe WRC z 2C Competition, którym jadą Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais [+17,9 s].

Pół sekundy dzieliło dwie załogi M-Sport Ford. Tym razem lepsi byli Gus Greensmith i Chris Patterson [+19,2 s]. Adrien Fourmaux i Renaud Jamoul po OS6 mają niespełna 5 s przewagi nad Finami. Takamoto Katsuta i Daniel Barritt obrócili się na początku odcinka i stracili blisko minutę.

Po sześciu odcinkach Neuville posiada 5,2 s przewagi nad Evansem. Ogier zbliżył się do Belga na 9,4 s. Tanak traci 28,5 s, a Breen 15 s więcej.

W WRC 2 trwa zacięta walka między Nikołajem Griazinem i Konstantinem Aleksandrowem oraz Madsem Ostbergiem i Torsteinem Eriksenem. Rosjanie zmniejszyli stratę o kolejne 1,5 s. Najszybszą trójkę oesu skompletowali Teemu Suninen i Mikko Markkula [+6,8 s]. Po sześciu próbach Ostbergowi pozostało 5,2 s.

Świetnie szósty odcinek przejechali Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Polska załoga wygrała próbę w WRC 3 z przewagą 0,3 s nad Emilem Lindholmem i Mikaelem Korhonenem. Co ważniejsze, do liderów - Yohana Rossela i Alexandre’a Corii odrobili 9,1 s, zmniejszając dystans do 2,2 s.