Auto siedmiokrotnego mistrza świata odrestaurowali uczniowie szkoły średniej im. Rogera Claustresa w Clermont-Ferrand. Prace trwały blisko trzy lata, a przekazanie kluczyków miało miejsce w pierwszej połowie września.

Wszystko zaczęło się w 2018 roku podczas Tour de Corse. Wtedy jeden z kibiców skontaktował się z Sebastienem Ogierem, że jest w posiadaniu Peugeota 206, którym Francuz jeździł od 2006 roku, a w sezonie 2007 wygrał francuski puchar Peugeota.

Po sprawdzeniu numeru podwozia okazało się, że to rzeczywiście ten egzemplarz. Samochód był jednak w bardzo złym stanie. To właśnie wtedy właściciel JQ Event zaproponował dyrektorce liceum w Clermont-Ferrand, aby przywrócić 206-tkę dla Ogiera do dawnej świetności.

Anne Lachaud przyjęła propozycję, a uczniowie przystąpili do pracy. Postawiony został jeden warunek: Sebastien Ogier i jego pilot Julien Ingrassia mieli przyjechać do szkoły na przekazanie kluczyków, na spotkanie z uczniami i nauczycielami. Pomysł był tym bardziej genialny, że Ogier uczęszczał do tej szkoły.

- To jest bardzo emocjonalne, ponieważ czas szybko mija i mam wrażenie, że to wszystko działo się całkiem niedawno. Powrót do miejsca, w którym wszystko się zaczęło, to naprawdę świetna sprawa - powiedział Ogier. - Cieszę się też, że mogę wsiąść do samochodu, który naznaczył moją karierę. Został naprawdę odbudowany z dbałością o każdy szczegół. W tamtym czasie nigdy nie myślałem, że to wszystko tak się potoczy. Dziś ważne jest dla mnie, aby znaleźć np. mój dawny samochód lub przedmioty, które sporo znaczyły przez te wszystkie lata. Cieszę się, że będę mógł dodać go do swojej kolekcji.

Nauczyciel Ogiera, Paul Vallortigara, powiedział: - Sebastien był moim uczniem w latach 2003-2005, a następnie już jako kierowca w latach 2006-2007. Już wtedy miał charakter. Poznał mechanikę i specyfikę rajdów. Nie lubił przegrywać, zawsze musiał być pierwszy i to był przedsmak tego, kim jest dzisiaj. Był wojownikiem. Jego pasją od zawsze były rajdy i chciał zostać mistrzem świata jak Sebastien Loeb. Osiągnął swój cel siedem razy z rzędu. Teraz jest wielkim mistrzem. Jestem z niego bardzo dumny.

206 został odrestaurowany w najdrobniejszych szczegółach. Wszystkie części są zgodne z oryginalnymi, podobnie jak oklejenie.