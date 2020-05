Ogier ponownie sugeruje kontynuację kariery

Ogier przed rozpoczęciem rywalizacji w 2019 roku podpisał umowę z Citroenem, zgodnie z którą miał bronić barw francuskiej marki przynajmniej przez dwa sezony i - w optymalnym scenariuszu - po wywalczeniu tytułu z trzecim producentem udać się na zasłużoną emeryturę.

Plan został jednak znacząco zmodyfikowany. Ott Tanak zakończył w ubiegłym roku sześcioletnią dominację Ogiera, pilotowanego przez Juliena Ingrassię. Francuz postanowił opuścić szeregi Citroena, co - według oficjalnego przekazu - doprowadziło do wycofania ekipy fabrycznej ze światowego czempionatu.

Pochodzący z Gap kierowca związał się z Toyotą rocznym kontraktem, nadal zakładając koniec występów w WRC po sezonie 2020. Od samego początku tegorocznej rywalizacji szef ekipy, Tommi Makinen namawia Ogiera na kontynuację. W obliczu coraz większych niepewności, co do tego czy i w jakiej formie dokończony zostanie obecny sezon, sam Ogier nie wyklucza już możliwości dalszych startów.

W ubiegłym tygodniu sześciokrotny mistrz świata był gościem Mike'a Chena. Podczas rozmowy prowadzonej za pośrednictwem mediów społecznościowych Red Bulla nie mogło zabraknąć pytań o plany na przyszłość.

- Prawdą jest, że jestem aktualnie bardziej otwarty [na możliwość kontynuowania kariery] - powiedział Ogier. - Nikt nie spodziewał się sytuacji, jaką mamy teraz. Istnieje wiele niewiadomych dotyczących tego sezonu. Generalnie jeśli mistrzostwa nie zostaną wznowione, sądzę, że jest szansa na starty w kolejnym roku.

- Nadal liczę jednak na to, że uda nam się wrócić do rywalizacji tak szybko, jak to możliwe. Jeśli faktycznie sezon odbędzie się w miarę normalnie, wtedy sytuacja będzie nieco inna.

- Oczywiście tęsknię za rajdami każdego dnia, ale teraz priorytety są inne. Mam nadzieję, że świat będzie w stanie powrócić do normalności.

Po zwycięstwie w Meksyku Sebastien Ogier i Julien Ingrassia mają na koncie 62 punkty i prowadzą w klasyfikacji sezonu.

