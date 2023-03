Po trzech latach światowa czołówka ponownie zawitała do Meksyku. W sezonie 2020 rajd skrócono, gdy świat zaczęła paraliżować pandemia koronawirusa. Organizatorzy przygotowali na ten rok 23 odcinki specjalne o łącznej długości 312 km.

Ostatnią próbę - dodatkowo punktowany odcinek El Brinco - wygrali Ogier i Landais. O 2,1 s wyprzedzili Otta Tanaka i Martina Jarveoję. Trójkę skompletowali Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+2,3 s].

Sebastien Ogier - podobnie jak Sebastien Loeb mający do tej pory na koncie sześć zwycięstw w Rajdzie Meksyku - po raz siódmy triumfował na drogach stanu Guanajuato. Dla Francuza to 57 wygrana w rundzie WRC. Debiut na szczeblu mistrzostw świata Ogier zaliczył piętnaście lat temu właśnie w Meksyku. Pilot - Vincent Landais po raz drugi otworzył szampana na najwyższym stopniu podium.

- Musiałem spróbować, lubię ten oes. Samochód był świetny. Dziękuję zespołowi. Świetny weekend. Szkoda Elfyna, ma pecha. Miał uszkodzony samochód. Jestem dumny z rekordu. Dedykuję go mojemu przyjacielowi, którego straciłem niedawno - przyznał Ogier.

Po pasjonującej walce drugie miejsce zajęli w Meksyku Neuville i Wydaeghe [+27,5 s], wydzierając je na Power Stage z rąk Elfyna Evansa i Scotta Martina. Różnica wyniosła 0,4 s. Dla belgijskiego kierowcy to 58 podium w WRC, piąte z rzędu, trzecie w tym sezonie.

- Zrobiłem, co mogłem. Wydaje mi się, że Ott miał niewielką przewagę opon. Myślę, że przez cały weekend byliśmy na limicie. Mam nadzieję, że wystarczy to do drugiego miejsca - przewidywał Neuville.

- Nie jestem zaskoczony. Od rana mamy pewien problem z zawieszeniem. Szkoda. Jest jak jest - żałował Evans.

Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen finiszowali na czwartej pozycji [+1.55,3]. Spore straty ponieśli już w piątek, kiedy po awarii samochodu Tanaka musieli odkurzać trasę. W trakcie Power Stage pojechali zbyt szeroko w jednym miejscu i stracili tylne skrzydło. Dani Sordo i Candido Carrera na przestrzeni całego rajdu byli gorsi od Ogiera o 2.58,8.

- Nie mogę być zadowolony. W jednym miejscu pojechaliśmy zbyt szeroko i straciliśmy skrzydło. Szkoda. Nie był to weekend, którego chcieliśmy. Mogliśmy mieć więcej punktów - podsumował Rovanpera.

- Czuję się dobrze. Podobał mi się ten oes. Nie chciałem popełnić błędu. Teraz czekamy na Portugalię - stwierdził Sordo.

Drugą piątkę generalki otworzyli triumfatorzy WRC 2 - Gus Greensmith i Jonas Andersson [+12.31,5]. Brytyjczyk po trzech pełnych sezonach w samochodzie WRC/Rally1 wrócił do rajdówki Rally2. Dla byłego bramkarza Manchesteru City co trzecia wygrana w WRC 2 - w 2019 roku dwukrotnie był najlepszy w podkategorii Pro.

- Od szóstego odcinka mieliśmy rajd pod kontrolą. Nie musieliśmy bardzo cisnąć. Jonas spisał się świetnie, podobnie jak zespół. Dziękuję im - przekazał Greensmith.

Podium w WRC 2 skompletowali Emil Lindholm i Reeta Hamalainen [+32,9 s] oraz Oliver Solberg i Elliott Edmondson [+1.06,2].

- Nie był to łatwy weekend i wynik to oddaje. Musimy szczerze przyznać, że drugie miejsce zawdzięczamy problemom innych. Dobre punkty do mistrzostw - uznał Lindholm.

- Sam sobie zadaję pytanie, co się stało. Na poprzednim oesie wpadliśmy w „dobicie” i od tamtej pory silnik pracuje na trzech cylindrach. Na dojazdówce sprawdziliśmy wszystko i nic nie udało się naprawić. Poza tym jestem zadowolony. Cisnęliśmy, samochód jest świetny. Myślę, że wiemy, co byśmy tutaj osiągnęli, gdyby nie kapeć - podsumował Solberg.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak rozpoczęli tegoroczny program od czwartej pozycji w WRC 2 [+3.25,1]. Duet Orlen Rally Team powtórzył tym samym swój wynik sprzed trzech lat. Polska załoga była pierwsza w podkategorii Challenger. Za jej plecami znaleźli się Martin Prokop i Michal Ernst, reprezentanci Benzina Orlen Team.

- Nie mogliśmy zrobić więcej na Power Stage. Czyściliśmy. Cała droga była dla nas. Żadnej linii. Dziękuję sponsorom. Tu może nie było najlepiej, ale jestem przekonany, że możemy poprawić tempo na kolejnym rajdzie - zapowiedział Kajetanowicz.

Kajetanowicz i Szczepaniak - wspierani przez PLATINUM ORLEN OIL - zamknęli dziesiątkę klasyfikacji generalnej, a tuż przed nimi sklasyfikowano Tanaka i Jarveoję. Estończycy przez dwa dni odrabiali piątkowe straty.

-Niewiele mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że taki weekend już się nie powtórzy - rzucił Tanak.

Daniel Chwist i Kamil Heller ukończyli Rajd Meksyku na ósmej pozycji w WRC 2. Strata do zwycięzców kategorii sięgnęła prawie 24 minut.

Pomimo udziału tylko w dwóch z trzech dotychczas rozegranych rajdów, Ogier jest liderem tabeli kierowców. Ośmiokrotny mistrz świata ma 56 punktów. Neuville posiada o 3 oczka mniej. Rovanpera jest trzeci [52], a Tanak czwarty [47].

Wśród zespołów producenckich lideruje Toyota [127] przed Hyundaiem [100] i M-Sportem [73].

Czwartą rundą sezonu będzie Rajd Chorwacji, zaplanowany w dniach 20-23 kwietnia.

Wyniki Rajdu Meksyku:

1. Sebastien Ogier/Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1

2. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +27,5 s

3. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 +27,9 s

4. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +1.55,3

5. Dani Sordo/Candido Carrera Hyundai i20 N Rally1 +2.58,8

6. Gus Greensmith/Jonas Andersson Skoda Fabia RS Rally2 +12.31,5

7. Emil Lindholm/Reeta Hamalainen Skoda Fabia Rally2 evo +13.04,4

8. Oliver Solberg/Elliott Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +13.37,7

9. Ott Tanak/Martin Jarveoja Ford Puma Rally1 +15.19,6

10. Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak Skoda Fabia Rally2 evo +15.56,6

...

18. Daniel Chwist/Kamil Heller Skoda Fabia Rally2 evo +36.17,7

