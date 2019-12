Ogier: Rovanpera potrzebuje spokoju

Po zaskakującej decyzji Otta Tanaka o opuszczeniu Toyoty, japoński producent zdecydował się na całkowitą zmianę swojego składu i obok wcześniej wspomnianych Ogiera i Rovanpera, w Yarisie pojawi się także Elfyn Evans. Dla Rovanpery Rajd Monte Carlo będzie debiutem w królewskiej klasie na trasach mistrzostw świata.

- Na pewno musimy dać mu spokój. To najlepsze, co możemy zrobić dla niego. Potrzebuje czasu na naukę, ale dobrze wiemy, że jest naprawdę ekscytującym talentem - mówił Ogier dla oficjalnej strony WRC.

Podobnego zdania jest również Evans: - Nie mogę się doczekać współpracy z Kalle. Pod względem doświadczenia jest bardzo młody, ale widzieliśmy kilka niesamowitych rzeczy w jego wykonaniu. W tym roku wygrał WRC 2 Pro i osiągał niezwykłe rezultaty. Oczywiście jest talentem i należy go obserwować. Zrobię, co w mojej mocy, by mu pomóc.

Rovanpera miał już możliwość sprawdzenia Yarisa WRC w 2016 roku, a o znajomości z nim wspomina szef zespołu Toyoty: Tommi Makinen: - Znam Kallego od bardzo dawna. Zawsze było jasne, że ma coś wyjątkowego. Wciąż musi się wiele nauczyć, ale wierzę, że jest gotowy na ten krok.