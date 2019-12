Ogier tłumaczy odejście z Citroena

Sześciokrotny mistrz świata przyznał, że był zaskoczony treścią komunikatu Citroena, ale odmówił komentarza na temat spekulacji, że po raz pierwszy miał możliwość przeczytania go w Internecie. Francuz powiedział jedynie: - Komunikacja niekoniecznie była najmocniejsza stroną Citroena...

Ogier był również zaniepokojony wiadomością, którą Citroen wysłał do innych kierowców WRC. Francuska marka stwierdziła, że na rynku transferowym nie ma kierowców, którzy mogliby walczyć o tytuł mistrza świata: - Gdy mówią, że nie ma innych kierowców, czuję, że lekceważą moich kolegów w tym sporcie.

Mówiąc konkretnie o przedwczesnym zerwaniu dwuletniej umowy, Ogier powiedział: - Jedną z głównych rzeczy, które wpłynęły na tę decyzję, było tempo rozwoju auta i prędkość samochodu, które nie były wystarczające. Już w tym roku zauważyliśmy, że nie rozwijamy się i straciliśmy w stosunku do rywali. Nie tylko ja o tym mówię. Myślę, że każdy, kto prowadził to auto, czuje to samo.

Pomimo rozstania się i charakteru ogłoszenia decyzji Citroena o opuszczeniu WRC, Ogier przyznał, że nie żałuje powrotu do zespołu, w którym rozpoczynał zawodową karierę: - Od kiedy dołączyłem do zespołu, byłem świadomy tego wyzwania i nigdy się tego nie bałem. Nawet dzisiaj, gdy nie osiągnęliśmy sukcesu, nie żałuję podjęcia się tego.

W poniedziałek Ogier, Elfyn Evans i Kalle Rovanpera mają zostać zaprezentowani jako kierowcy Toyoty. Francuz nie chciał komentować swoich planów na sezon 2020.