Ogier, choć początkowo zapowiadał, że pożegna się z WRC po sezonie 2020, postanowił przedłużyć swoją pełnowymiarową obecność o kolejny rok. Francuz nie chciał kończyć kariery tak poważnie zaburzoną przez pandemię koronawirusa rywalizacją.

Obecnie coraz częściej pojawiają się głosy, że Ogier mógłby pozostać aktywny na odcinkach specjalnych również w sezonie 2022. Siedmiokrotnego mistrza świata kusi chęć wypróbowania nowego samochodu Rally1 choćby w kilku rajdach. Obecnie potwierdzony jest jednak tylko występ w styczniowym „Monte Carlo”.

- Prawdą jest, że jeśli chodzi o rajdy, nie przekreślam pomysłu zaliczenia kilku startów, ale jak dotąd jedynym, o którym powiedziałem, jest Monte Carlo - przyznał Ogier w rozmowie z Motorsport.com. - Jeśli chodzi o więcej, z pewnością będziemy musieli to w pewnym momencie przedyskutować. Trzeba sprawdzić, jakie są plany na przyszłość oraz strategia dotycząca składu zespołu oraz jak mógłbym się do niej dopasować.

Nie jest tajemnicą, że Ogier chciałby spróbować innych dyscyplin motorsportu, a zaangażowanie Toyoty w WEC czy Dakarze jest ku temu dobrą okazją.

- Marzeniem jest pozostać w Toyocie. Jak sami wiecie, chciałbym wystartować w [24 godzinach] Le Mans. Jednak w tym momencie nie ma nic do przekazania. Rozmowy ledwo się rozpoczęły, ponieważ cały czas byliśmy skoncentrowani na bieżącym roku. Chciałbym pozostać w zespole.

- Często wspominałem, że chciałbym spróbować wyścigów i Le Mans. Nie wiem czy będzie to wykonalne już w przyszłym roku, ale z pewnością jest to coś, co chciałbym zrobić.

Sebastien Ogier i Julien Ingrassia po trzecim miejscu w Rajdzie Portugalii nadal prowadzą w klasyfikacji sezonu. Ich przewaga nad zespołowymi kolegami: Elfynem Evansem i Scottem Martinem wynosi jedynie 2 punkty.