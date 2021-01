Już w czwartek, od Rajdu Monte Carlo, Sebastien Ogier rozpocznie swój ostatni sezon w WRC. Francuz będzie dążył do zdobycia ósmego mistrzostwa w swojej karierze.

37-latek przystępuje do rywalizacji jako faworyt bukmacherów, ale sam zapowiada, że o końcowy sukces może powalczyć pięciu kierowców.

W klasyfikacji WRC 2020 Sebastien Ogier zostawił za sobą kolegę zespołowego z Toyoty - Elfyna Evansa oraz reprezentanta Hyundaia - Otta Tanaka.

- W zeszłym roku walka była bardzo wyrównana i spodziewam się podobnego poziomu rywalizacji, to jest pewne - powiedział Sebastien Ogier dla motorsport.com/autosport.com. - Ott i Elfyn są w podobnej sytuacji co ja. Dobrze poznali swoje samochody i w tym sezonie mogą być jeszcze lepsi.

- Sądzę, że pretendentami do tytułu pozostaje ta sama czwórka [Ogier, Thierry Neuville, Tanak, Evans] co w zeszłym roku, a może i więcej zawodników - kontynuował. - Dlaczego nie Kalle [Rovanpera], po tym co zrobił w swoim pierwszym sezonie? To możliwe, że włączy się do walki.

Ogier ogłosił w listopadzie 2020, że przedłuży swój pobyt w WRC o rok. Na jego decyzję wpłynął fakt niepełnego „pandemicznego” sezonu, w którym odwołano wiele rajdów.

- Cieszę się, że tu jestem. To była moja decyzja. Jestem szczęśliwy i zamierzam czerpać frajdę z mojego ostatniego sezonu - podkreślił. - Chcąc mieć takie poczucie, będę cisnął i dawał z siebie wszystko, zawsze tak podchodziłem do walki. Za każdym razem, kiedy przystępuję do kolejnych mistrzostw, chcę je wygrać.

W sezonie 2020 Sebastien Ogier walczył o tytuł z Elfynem Evansem, aż do ostatniej rundy - Rally Monza. Brytyjczyk przystępował do imprezy z czternastoma punktami przewagi, ale błąd przedostatniego dnia, wypadnięcie z trasy, a tym samym nieukończony drugi etap, sprawił, że nie spełnił swoich marzeń. Ott Tanak w pierwszym roku startów za kierownicą Hyundaia i20 Coupe WRC, trzykrotnie stawał na drugim stopniu podium oraz wygrał domową rundę w Estonii. Kalle Rovanpera wszystkie rajdy, z wyjątkiem tego na Sardynii, kończył na punktowanych pozycjach, był trzeci w Rajdzie Szwecji, dwa razy był najszybszy na Power Stage, a sezon 2021 rozpoczął od zwycięstwa w Arctic Lapland Rally. Thierry Neuville, zwycięzca Rajdu Monte Carlo 2020, w ostatniej chwili przed tegorocznymi mistrzostwami zmienił pilota, nawiązując współpracę z Martijnem Wydaeghem.