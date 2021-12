Ogier w miniony weekend zaliczył dwudniową sesję testową w Alpach Francuskich. Był ostatnim z kierowców fabrycznych, który dostał w swoje ręce samochód hybrydowy nowej generacji. Jazdy odbyły się w suchych warunkach.

- Wrażenia są, powiedziałbym, ogólnie dobre. - przekazał Ogier serwisowi DirtFish. - Oczywiście to mój pierwszy raz w nowym samochodzie i jest wiele rzeczy, do których muszę się przystosować.

- Wiadomo, czuć dużą zmianę w przepisach. Auto pod wieloma względami reaguje inaczej niż te, którego używaliśmy przez ostatnie pięć lat - kontynuował. - Mimo to byłem pozytywnie, jak by to powiedzieć? Zaskoczony? Chociaż może zaskoczony to nie jest właściwe słowo.

- Byłem pozytywnie nastawiony do tego dnia i moich pierwszych wrażeń z jazdy samochodem - mówił po sobocie. - To nowa technologia, która jest dużym wyzwaniem dla zespołów.

Przyznał, że podobało mu się działanie systemu hybrydowego, który zapewnia dodatkowe doładowanie Yarisowi.

- W kontekście stylu jazdy, jest kilka rzeczy, do których trzeba się dostosować pod względem naładowania systemu, aby można było wykorzystać doładowanie - wyjaśnił. - Dla nas, kierowców, są to nowe parametry, ale dzięki temu jest to ekscytujące.

