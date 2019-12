Ogier zdecydował w sierpniu?

Ogier w trakcie trwania zakończonego niedawno sezonu często narzekał na osiągi samochodu francuskiego producenta. Mimo to, pozostawał w walce o mistrzowski tytuł aż do Rajdu Katalonii [jak się okazało, ostatniej rundy WRC 2019]. Nadzieje prysły w trakcie drugiego odcinka specjalnego, gdy w C3 WRC doszło do awarii układu hydraulicznego.

Po wydarzeniach z Hiszpanii plotki na temat rozstania sześciokrotnego mistrza świata i marki, z którą odniósł on pierwsze sukcesy w mistrzostwach świata, jeszcze się nasiliły. W końcu Citroen ogłosił, że ze skutkiem natychmiastowym wycofuje się z udziału w WRC, przerzucając jednak odpowiedzialność za tę decyzję częściowo na Ogiera.

Wtedy było już niemal jasne, że Francuz zasili ekipę Toyoty, który straciła na rzecz Hyundaia swojego lidera - Otta Tanaka. Oficjalne potwierdzenie pojawiło się w minioną środę.

Ogier miał podpisaną umowę z Citroenem także na sezon 2020. Dlatego też zagadką całego transferu jest sposób, w jaki Toyota mogła „przejąć” jednego z najbardziej utytułowanych kierowców rajdowych. W grę wchodziło m.in. wykupienie kontraktu.

Według źródeł fińskiego Ilta-Sanomat Ogier sam przekonał wyższe kierownictwo francuskiej marki, by ta zwolniła go z kontraktu. Taki ruch miałby jej zapewnić spore oszczędności. Co więcej, Ogier już w sierpniu podczas Rajdu Niemiec miał stwierdzić, że nie chce kontynuować swojej przygody z Citroenem i rozpoczął poszukiwania nowego pracodawcy.

Ogier podpisał z Toyotą kontrakt na jeden sezon. Oprócz Francuza reprezentantami japońskiego producenta będą Elfyn Evans i Kalle Rovanpera.