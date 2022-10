Po finale minionego sezonu i wywalczeniu wraz z Ogierem ósmego mistrzowskiego lauru swoją karierę zakończył Julien Ingrassia. Zastąpił go Benjamin Veillas, który współpracował z Ogierem podczas sesji testowej i był członkiem załogi szpiegowskiej.

Ogier i Veillas zaliczyli pięć występów w WRC, a w miniony weekend zwyciężyli na trasach Rajdu Katalonii. Dla pilota był to pierwszy triumf na szczeblu mistrzostw świata.

W czwartek rano poinformowano, że w Japonii obok Ogiera zasiądzie Vincent Landais, pilotujący w ostatnim czasie Pierre-Louisa Loubeta. Celem jest danie szansy młodemu i utalentowanemu francuskiemu pilotowi, a idea powstała jeszcze gdy razem z Ogierem jeździł Ingrassia.

- Po pierwsze, chciałbym podziękować Benjaminowi za jego ciężką pracę podczas naszego tegorocznego programu, a dzielenie pierwszego wspólnego zwycięstwa w Hiszpanii było wyjątkowe.

- Zespół zapewnił sobie wszystkie trzy tytuły i główne cele na ten sezon zostały osiągnięte, choć oczywiście chcemy dobrze spisać się w Japonii, domowym rajdzie dla Toyota Gazoo Racing.

- Jednak finałowa runda jest też okazją na spróbowanie i ocenę pewnych rzeczy pod kątem przyszłości i danie szansy Vincentowi, który jest utalentowanym i zmotywowanym pilotem. Ciężko pracował z nami jako szpieg i po tym doświadczeniu jestem podekscytowany naszym pierwszym startem. Zobaczymy jak to zadziała.

Landais ze swojej strony dodał:

- Dołączenie do Seba i zespołu Toyota Gazoo Racing w Rajdzie Japonii będzie wielkim zaszczytem. Seb i Julien to wzorce dla każdego francuskiego kierowcy i pilota, więc to dla mnie wielka szansa i jestem z tego dumny.

- Julien bardzo mi pomaga w trakcie mojej kariery i podczas tegorocznego Rajdu Monte Carlo miałem okazję pracować z Sebem jako członek załogi szpiegowskiej. Japonia będzie wielkim wyzwaniem z dużą ilością nauki, ale koncentruję się, by jak najlepiej wykonać swoją pracę. Chciałbym też podziękować M-Sportowi i Pierre-Louisowi Loubetowi oraz jego sponsorom za sezon i dobre wyniki, które razem osiągnęliśmy.

Rajd Japonii odbędzie się w dniach 10-13 listopada.

Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: M-Sport