Hyundai poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Solbergiem na Rajdowe Mistrzostwa Świata 2023.

Decyzja o rozstaniu została podjęta po pełnym wyzwań sezonie dla stajni z Alzenau. 21-latek zaliczył w tym roku osiem występów w klasie Rally1. W jego debiutanckiej kampanii w najwyższej kategorii, najlepszym wynikiem było czwarte miejsce w Ypres Rally.

W miniony weekend był piąty w Rajdzie Nowej Zelandii, który był jego ostatnim startem w barwach Hyundaia za kierownicą samochodu i20 N Rally1.

Hyundai Motorsport wskazał, że zamierza postawić na „trzy doświadczone” duety w 2023 roku. Informację o pełnym składzie przedstawi w „odpowiednim czasie”.

Solberg, którego w tym roku pilotował Elliott Edmondson, pozostanie częścią zespołu do końca roku. Będzie towarzyszył ekipie z Alzenau podczas zapoznania z trasą Rajdu Japonii zamykającego kampanię 2022. Zostanie też zaangażowany w kilka „aktywności”.

- Oczywiście jestem rozczarowany zaistniałą sytuacją, ale muszę uszanować decyzję zespołu i jego nowy plan wystawiania trzech samochodów z tylko doświadczonymi kierowcami w składzie - powiedział Solberg. - Bardzo miło z ich strony, że byli ze mną szczerzy podczas tego procesu. Wiem, że nie była to łatwa decyzja, ponieważ plan uległ zmianie. Pozostaję wdzięczny za tą pierwszą szansę, którą zaoferowali mi w WRC. Wiedzieliśmy, że ten sezon będzie polegał na nauce, której było bardzo dużo i bez wątpienia będzie to dla mnie cenne doświadczenie na kolejnym etapie kariery. Będę pełnił swoje obowiązki w zespole do końca roku i przesyłam podziękowania za wsparcie wszystkim w Alzenau i tym obecnym na rajdach. Zakończymy ten rozdział na dobrych warunkach i zawsze będę im dobrze życzył.

Skład kierowców Hyundaia na 2023 rok pozostaje na tym etapie niejasny. Thierry Neuville i Ott Tanak są zakontraktowani na przyszły sezon.

Jednak Tanak zasugerował, że może opuścić zespół po tym roku, a nawet całkowicie pożegnać się z WRC.

Według informacji, do których dotarł motorsport.com, Andreas Mikkelsen pojawił się jako prawdopodobny kandydat do HMSG na przyszły rok. Norweg wcześniej jeździł dla Hyundaia w latach 2017-2019.

Czytaj również: Tanaka może zabraknąć w 2023 roku

- Oliver był wielkim atutem naszego zespołu w tym sezonie, pokazując, że jest chętny do nauki - mówił Julien Moncet pełniący rolę szefa ekipy. - Widzieliśmy jednak korzyści z posiadania doświadczonej i regularnej załogi w naszym samochodzie. Na tym skupimy się w kontekście składu na sezon 2023. Oliver pozostanie z nami do końca roku, biorąc udział w zapoznaniu z trasą w Japonii, a także w innych działaniach. Życzymy mu wszystkiego najlepszego na przyszłość. W Rajdowych Mistrzostwach Świata nigdy nie wiadomo, kiedy nasze drogi znów mogą się przeciąć. Kończymy ten etap współpracy zachowując dobre relacje.

Video: Podsumowanie Rajdu Nowej Zelandii 2022