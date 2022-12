Syn mistrza WRC z 2003 roku, Pettera Solberga, prowadził rozmowy z M-Sportem, aby zapewnić sobie możliwość startów w aucie najwyższej klasy, ale pracował również nad programem WRC 2 jako opcją rezerwową, po tym jak w Hyundaiu, gdzie zasiadał za kierownicą i20 N Rally1 w kampanii 2022, podziękowano mu za współpracę.

Plany Solberga związane z WRC 2 początkowo dotyczyły Volkswagena Polo, ale w tym tygodniu testował nową Skodę Fabię RS Rally2.

21-latek potwierdził teraz, że dołączy do topowego zespołu Toksport, gdzie będzie jeździł Fabią przez cały rok, wspierany przez długoletniego sponsora Monster Energy.

- Jestem naprawdę podekscytowany przyszłym sezonem - powiedział Oliver. - Praca z Toksport to świetny sposób na kontynuowanie naszej podróży. Wszyscy wiedzą, jak konkurencyjne jest WRC 2 i fantastycznie jest być tam walcząc z tak wieloma wspaniałymi kierowcami i samochodami.

- Jestem też super dumny, że znów będę nosił barwy Monster Energy. Ci ludzie byli z nami przez tak długi czas, iż czuję się jakby byli częścią naszej rodziny - podkreślił.

- Nowa Fabia RS Rally2 to samochód, o którym wszyscy mówili. Przetestowałem go po raz pierwszy we Francji na początku tego tygodnia i byłem pod wielkim wrażeniem. Od razu poczułem się pewnie w tym aucie - zaznaczył.

- Byłem również bardzo zadowolony z Toksport. Serkan [red. Duru, dyrektor zespołu] i reszta chłopaków są prawdziwymi profesjonalistami. Pracuje się z nimi jak z ekipą fabryczną. Nic nie stanowiło dla nich problemu. Rywalizacja z nimi w 2023 roku będzie wspaniała - dodał.

Solberg rozpocznie rok od przyszłomiesięcznego otwarcia sezonu WRC w Monte Carlo w dniach 19-22 stycznia, które wykorzysta do rozjeżdżenia się przed Rajdem Szwecji, jego pierwszą rundą nominowaną do punktowania w WRC 2.

- Monte to zawsze wielkie, wielkie wyzwanie. Nigdy nie wiesz, na co trafisz z pogodą i tak naprawdę wszystko może się zdarzyć na tej imprezie. Wykorzystam ten rajd, aby lepiej poznać samochód i zespół, a punkty będę zbierał dopiero od następnej rundy w Szwecji - podsumował.

Pilotem Solberga pozostaje Elliott Edmondson.