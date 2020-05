Opcje WRC na kalendarz 2020

Potwierdzono, że Rajd Argentyny nadal ma status przełożonej imprezy. Ze względu na restrykcje wprowadzone przez ten kraj, przeprowadzenie rajdu pozostaje jednak niemożliwe aż do czwartego kwartału tego roku.

Rajd Portugalii został oficjalnie odwołany o czym informowaliśmy już w zeszłym tygodniu. Rajd Sardynii pozostaje w zawieszeniu. Restrykcje we Włoszech będą stopniowo odblokowywane od pierwszego czerwca. Opcje dostania się na Sardynię oraz opuszczenia wyspy pozostają ograniczone, wciąż obowiązuje tam stan wyjątkowy.

Rajd Safari wciąż jest planowany w terminie 16-19 lipca. Kenia jednak na razie nie przyjmuje cudzoziemców. Aktualizacja postanowień rządowych spodziewana jest piętnastego maja. Data zbiega się w czasie z ostateczną decyzją puszczenia rajdu w kontekście logistyki zespołów opartej o fracht morski.

Rajd Finlandii też jest planowany w oryginalnym terminie 6-9 sierpnia. W Finlandii zakaz organizacji imprez masowych obowiązuje do końca lipca. Ruch na granicach jest ograniczony. Ponowna ocena możliwości organizacji zawodów nastąpi do początku czerwca. Rozważane jest przeniesienie rajdu na wrzesień lub październik. Rajd Nowej Zelandii pozostaje pod znakiem zapytania, decyzja o tej rundzie ma również zapaść do końca maja.

Rajd Turcji ma się odbyć w dniach 24-27 września. Izolacja społeczna w tym kraju dotyczy tylko dużych miast. Ograniczony jest transport z i do Włoch.

W przypadku rajdów Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Japonii promotor nie informuje o żadnych zmianach.

- Naszym celem jest teraz jak najlepsze monitorowanie rozwijającej się sytuacji wokół pandemii i restrykcji rządowych. Żadne decyzje dotyczące terminów nie będą podejmowane przed aktualizacjami dotyczącymi danego stanu wyjątkowego. Obowiązkiem wszystkich zainteresowanych stron, w tym kibiców, kierowców, zespołów, mediów, dostawców i innych podmiotów, jest dbanie o to, aby chronić nie tylko nas samych, ale także szerszą społeczność i to pozostaje naszym głównym celem. Pozostajemy zaangażowani w przeprowadzenie tylu rajdów, ile zdołamy, albo w ich obecnym terminie, albo gdzie możliwe, ze zmianą daty - napisano w oświadczeniu.

- Nadal trwa dialog między FIA, promotorem WRC, zespołami i organizatorami imprez, aby ocenić wszystkie opcje, w tym między innymi: format wydarzenia, wymagania mistrzowskie, logistykę, warunki dotyczące dystansu społecznego, bezpieczeństwa zdrowia, wymagania medyczne dla zawodników, zespołów, prasy i kibiców.