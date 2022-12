Tanak po pięciu sezonach powrócił do M-Sportu, z którym zaczynał swoją poważną przygodę ze światowym czempionatem. To wraz z brytyjską stajnią Estończyk zdobył swoje pierwsze podium i wywalczył premierowe zwycięstwo w generalce.

Mistrz świata z 2019 roku miał już okazję wypróbować hybrydową Pumę Rally1 w lasach Greystoke. 35-latek nie ukrywa swojego optymizmu związanego z formą samochodu rodem z Kumbrii.

- Cóż, Toyota i Kalle Rovanpera są teraz pakietem do pokonania i powiedziałbym, że M-Sport to właściwe miejsce, aby to zrobić - powiedział Tanak w rozmowie z Motorsport.com. - Są tu ludzie pełni pasji i naprawdę uważam, że w tym miejscu mam szansę, by zwyciężać.

- Nie nazwałbym tego niedokończoną sprawą, ponieważ już raz zdobyliśmy mistrzostwo, więc to zostało „odhaczone”, ale z drugiej strony mam teraz wszystko, czego potrzebuję, aby walczyć o tytuł. Chciałbym ponownie dać sobie tę szansę.

- Zdobycie mistrzostwa zawsze jest wyzwaniem i nigdy nie będzie łatwe. Potem można powiedzieć, że jesteś najlepszy z najlepszych. Na pewno wiele by to dla mnie znaczyło, ale realizacja nie będzie łatwa. To wielka praca i kilka elementów musi się złożyć w całość.

Już pierwszy start hybrydowej Pumy zakończył się sukcesem. Sebastien Loeb i Isabelle Galmiche wygrali Rajd Monte Carlo. Kolejnego triumfu M-Sport jeszcze się nie doczekał, a rywale z Toyoty i Hyundaia prezentowali lepsze tempo rozwoju. Tanak przyznał jednak, że zapewniono go, iż Puma otrzyma solidne poprawki przed rozpoczynającą się w styczniu kampanią.

- Jestem przekonany, że jest tam potencjał. Zespół ma świetną infrastrukturę i solidne wsparcie Forda, więc jeśli będziemy mocno pracować, wszystko jest możliwe. Oczywiście, wielkie ekipy fabryczne mogą działać bardzo szybko. Widziałem to w innych miejscach. Tempo rozwoju może być bardzo wysokie. Jestem pewien, że i my możemy tak działać.

- Po stronie technicznej nie będzie żadnego czynnika limitującego. M-Sport chce pokazać swoją pozycję w tym sporcie, więc na pewno przed nami interesujące czasy. Z pewnością nie będzie łatwo przeciwko dwóm wielkim fabrykom. Z drugiej strony pozycja czarnego konia także może być zabawna.

Rajd Monte Carlo odbędzie się w dniach 19-22 stycznia.

Polecane video: