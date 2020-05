Organizatorzy nie chcą krótszych rund

Z powodu pandemii koronawirusa część rajdów mistrzostw świata zostało przełożonych i trwają poszukiwania nowych terminów dla nich. Ze względu na napięty harmonogram w drugiej połowie roku, jednym z pomysłów było skrócenie imprez do dwóch dni. Tego nie chcą jednak organizatorzy.

Czytaj też: Zaktualizowany kalendarz World RX

- Gdy zaczynamy rajd w czwartkowe popołudnie i mamy dwa pełne dni rywalizacji w piątek i sobotę, to dla nas najlepsza opcja. Rajd sobotnio-niedzielny przyniósłby efekty o których mówią wszyscy. Nie uzyskalibyśmy niezbędnych przychodów przy niewielkim obniżeniu kosztów organizacji - mówił Kai Tarkiainen, dyrektor Rajdu Finlandii dla DirtFisha.

- Możemy skrócić rajdowy tydzień, wydłużając w środę zapoznanie. Obecne przepisy mówią, że kierowcy muszą być dostępni od godziny 17:00 ze względu na działania promocyjne. Gdybyśmy mogli rozpocząć zapoznanie o siódmej rano i jeździć do 19-20, moglibyśmy sprawić, by to działało. Latem w Finlandii słońce świeci wystarczająco długo - dodał.

Polecane video