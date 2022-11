Na drugim odcinku specjalnym Rajdu Japonii, finałowej rundy mistrzostw świata 2022 doszło do pożaru Hyundaia i20 N Rally1. Zawodnikom nic się nie stało.

- Z załogą wszystko jest w porządku i to jest najważniejsze - przekazał Julien Moncet, pełniący rolę szefa Hyundai Motorsport. - To widok, którego nikt nie chce oglądać, ogromny dramat, ogromne rozczarowanie. W tej chwili nie mamy żadnych innych informacji poza tym, co widzieliśmy z nagrań wideo.

- Niestety myślę, że trudno będzie ustalić prawdziwą przyczynę tego stanu rzeczy, ponieważ myślę, że z samochodu nic nie zostanie. Wygląda na to, że układ hybrydowy również się pali, więc nie wiem, jak uda się to zatrzymać - dodał.

- Prawy tył to strona wydechu - to jedyna rzecz, o której możemy myśleć, ale może to być wiele przyczyn, a może to coś zupełnie innego. Spróbujemy przebadać to co zostało i rozgryźć co się stało, ale nie jestem pewien czy coś znajdziemy.

W trybie sportowym próbę zdołało przejechać siedem załóg. W rajdzie prowadzą Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen, mają półtorej sekundy przewagi nad Thierrym Neuville’em i Martijnem Wydaeghem. Trójkę kompletują Elfyn Evans i Scott Martin (+6,1s).

Czytaj również: Pożar Hyundaia Sordo

Video: Odcinek Testowy przed rajdem Japonii 2022