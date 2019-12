Paddon wydał 600 tysięcy dolarów

Nowozelandczyk nie miał jednak szans na walkę na odcinkach specjalnych. Podczas testów przed Rajdem Finlandii na tyle mocno rozbił Fiestę WRC, że nie był w stanie pojawić się na starcie. Szalejące w Australii pożary zmusiły organizatorów do odwołania ostatniej rundy mistrzostw świata.

- Jestem goły. Po raz drugi próbowaliśmy wystartować w rundzie WRC w tym roku i po raz drugi nie staniemy na starcie. To naprawdę niewiarygodne - mówił Paddon dla Velocity News.

Szanse Paddona na starty w przyszłorocznych mistrzostwach świata są bardzo małe, zwłaszcza w obliczu doniesień o wycofaniu się ze startów Citroena: - Potrzebowaliśmy dobrego wyniku w tym roku. Mieliśmy nadzieję, że zrobimy to tutaj. Chcieliśmy pokazać, co możemy osiągnąć i wykorzystać to jako platformę do rozmów z zespołami. Zobaczylibyśmy, jakie mielibyśmy możliwości, ale bez tego będzie bardzo ciężko.

- W tym roku musieliśmy zgromadzić środki w wysokości 600 tysięcy dolarów... Nie jesteśmy w stanie tego kontynuować. Prawdopodobnie to była nasza ostatnia impreza WRC i skończyła się niefortunnie - dodał.

- Teraz wszystko jest przeciwko nam i nie mamy szans. Będziemy koncentrować się na innych projektach w sportach motorowych. Nie możemy myśleć tylko o jednym. Przychodzi w życiu czas, gdy masz szerszy obraz sytuacji, a ostatnie trzy lata był porażką. Wielu kierowców usiadłoby i czekało, aż coś się wydarzy. Powinniśmy osiągnąć znacznie więcej, ale wydaje nam się, że nie dostaliśmy uczciwej szansy. To bardzo frustrujące - zakończył.