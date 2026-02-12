Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
WRC Rajd Szwecji

Pajari najszybszy

Sami Pajari i Marko Salminen okazali się najlepszą załogą w pierwszym przejeździe odcinka testowego przed Rajdem Szwecji.

Piotr Furman
Edytowano:
Sami Pajari, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sami Pajari, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Autor zdjęcia: TOYOTA GAZOO Racing

Shakedown rozpoczął się o godzinie 10:01, ale pierwsze na trasę wyjechały załogi z priorytetem P3 i P4. Czołówka w samochodach Rally1 i Rally2 sprawdzała swoje samochody od godziny 12.01.

Załogi mają do dyspozycji próbę Umea City o długości 3,07 km. Odcinek był już wykorzystany w zeszłym roku i rozgrywany jest na peryferiach miasta nad Zatoką Botnicką.

W pierwszym przejeździe najszybsi byli Pajari i Salminen. Ich czas to 1.55,2. Załoga Toyoty była o 1,5  s szybsza od Elfyna Evansa i Scotta Martina. W trójce zmieścili się Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+1,8 s].

- Walka o zwycięstwo oczywiście jest zawsze naszym celem. Monte Carlo nie poszło po naszej myśli, ale tu będzie lepiej – dodał Pajari.

- Dużo będzie zależało od warunków na trasie. Zobaczymy jak będą wyglądały drugie przejazdy – zaznaczył Evans.

- Czuję się dość pewnie i naszym celem jest powalczenie tu o zwycięstwo – powiedział Katsuta.

Josh McErlean i Eoin Treacy wykręcili czwarty czas pierwszego przejazdu [+2,1 s], a piątkę uzupełnili Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+4 s]. Adrien Fourmaux i Alexandre Coria jechali od Pajariego o 4,3 s dłużej. Jon Armstrong i Shane Byrne stracili 4,4 s.

- W Monte nie zdobyłem punktów, więc tu musimy się bardziej postarać i otworzyć na szybszą jazdę – stwierdził McErlean.

- Nie jeździłem od dwóch tygodni, więc cieszę się, że wróciłem za kierownicę – dodał Neuville.

- To jedyny rajd typowo zimowy w sezonie, więc cieszę się, że tu jestem – skomentował Fourmaux.

- Pojechałem ostrożnie, ale to było moje pierwsze rozpoznanie na śniegu i kolcowanej oponie – przypomniał Armstrong.

Dziesiątkę skompletowali: Oliver Solberg i Elliott Edmondson [+4,7 s], Lauri Joona i Antti Linnateko [+5,9 s] pierwsza załoga w samochodzie Rally2 oraz Martins Sesks i Renars Francis [+6,3 s]

- Było bardzo ślisko i popełniłem mały błąd. To jednak mój domowy rajd i jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem – mówił Solberg.

- Przez ostatnie trzy lata nie zgasiłem samochodu na stracie, dlatego jestem zaskoczony – powiedział Sesks.

Niegroźną przygodę zaliczył powracający w Hyundaiu na trasy WRC Esapekka Lappi pilotowany przez Enni Malkonen. Załoga wypadła z trasy, ale na szczęście nie uszkodziła samochodu i dotarła do mety.

- Nie było przyczepności w tym miejscu i wypadłem poza drogę, ale nic się nie stało – zaznaczył Lappi.

Oglądaj: Rajd Szwecji 2026 - Zapowiedź

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Solberg twardo stąpa po ziemi
Następny artykuł Hyundai z najlepszym czasem

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Katsuta przyspieszył

WRC
WRC
Rajd Szwecji
Katsuta przyspieszył

22 lata bez Janusza Kuliga

Rajdy
Rajdy
News
22 lata bez Janusza Kuliga

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Elfyn Evans

Atak Solberga

WRC
WRC
Rajd Szwecji
Atak Solberga

Zmiana lidera

WRC
WRC
Rajd Szwecji
Zmiana lidera

Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Najnowsze wiadomości

Katsuta przyspieszył

WRC
WRC WRC
Rajd Szwecji
Katsuta przyspieszył

22 lata bez Janusza Kuliga

Rajdy
Misc Rajdy
News
22 lata bez Janusza Kuliga

Russell przyspieszył

Formuła 1
F1 Formuła 1
Bahrain Pre-Season Testing
Russell przyspieszył

Atak Solberga

WRC
WRC WRC
Rajd Szwecji
Atak Solberga

Prime

Poznaj pakiet premium

Hyundai postawił aż na pięciu

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai postawił aż na pięciu

Hyundai modernizuje

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Autor Piotr Furman
Hyundai modernizuje

Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny

Rovanpera: Będzie mi tego brakowało

Funkcja
WRC
Funkcja
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało
Zobacz więcej