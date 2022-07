Pajari ponownie w WRC 2

Pajari po zdobyciu tytułu w JWRC przesiadł się w tym roku do czteronapędowego auta Rally3 i poza walką w WRC 3 Open, ponownie rywalizuje w rozgrywkach dla juniorów. Po trzech rundach - w Szwecji, Chorwacji i Portugalii - jest trzecim kierowcą tabeli.

Podczas Rajdu Sardynii Pajari i Malkonen przesiedli się do Skody Fabia Rally2, podstawionej przez stajnię Toksport. Debiut w WRC 2 zakończył się piątym miejscem w stawce. Jeszcze przed startem na śródziemnomorskiej wyspie zapowiadano kolejne występy w aucie Rally2. Teraz sprecyzowano te plany, informując, że fiński duet pojawi się w swojej domowej rundzie oraz w październikowym Rajdzie Katalonii.

- To świetna okazja. Jazda takim samochodem w domowej rundzie będzie prawdziwą przyjemnością - przekazał Pajari. - Włożyliśmy ogromny wysiłek, by przygotować tak zróżnicowany program na ten sezon i to jest tego kolejny przykład.

Rajd Finlandii odbędzie się w dniach 4-7 sierpnia. Wcześniej Pajari i Malkonen wystąpią w Rajdzie Estonii, gdzie powalczą o kolejne punkty w WRC 3 Open i JWRC.