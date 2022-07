Światowa czołówka po raz trzeci zjechała do Estonii, by powalczyć o punkty. Organizatorzy przygotowali trasę o długości prawie 314 kilometrów, podzieloną na 24 odcinki specjalne.

Ostatni z nich - Kambja 2, na którym rozdawano dodatkowe oczka, rozgrywany w niezwykle ciężkich, ale stopniowo poprawiających się warunkach, zapisali na swoje konto Rovanpera i Halttunen - zwycięzcy całego rajdu. Punkty za drugie miejsce wzięli Elfyn Evans i Scott Martin [+22,5 s]. Oesowe podium niespodziewanie zaliczyli Andreas Mikkelsen i Torstein Eriksen [+24,7 s].

Dla Rovanpery i Halttunena to piąte zwycięstwo w bieżącym sezonie, siódme w karierze. Finowie byli najszybsi na 14 oesach i wywożą z Estonii komplet 30 punktów. Liderzy kampanii zapewnili Toyocie 74 triumf w WRC.

- Sam nie wiem. Było świetnie. Dziękuję Jonne i zespołowi, który daje szybki samochód. Ciśniemy dalej - zapowiedział Rovanpera.

Evans i Martin, choć początkowo prowadzili, nie zdołali powstrzymać zespołowych kolegów. Strata na mecie wyniosła ostatecznie minutę.

- Tempo było mocne od samego początku. Z powodu warunków nie za każdym razem była frajda w aucie. Czapki z głów przed Kalle. Nie mogłem mu odpowiedzieć - przyznał Evans.

Rozczarowani mogą być Ott Tanak i Martin Jarveoja. Gospodarze nie byli w stanie powalczyć o nic więcej niż najniższy stopień podium [+1.55,7].

- Od dawna wiemy, co trzeba zrobić i musimy po prostu zacząć to robić. To był wymagający rajd. Oes wcześniej straciliśmy tylne hamulce i szczęśliwie w tych warunkach były one najmniejszym problemem - komentował Tanak.

Równie trudny rajd mają za sobą Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+3.53,3]. Na ostatnim oesie ponieśli spore straty z powodu zaparowanej szyby. Belgowie od początku rywalizacji powtarzali, że chcą po prostu przejechać i zobaczyć, co wydarzy się przed nimi. Piątkę zamknęli Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+4.13,4]. Esapekka Lappi i Janne Ferm [+4.49,1] na finałowej próbie odebrali szóste miejsce Adrienowi Fourmauxowi i Alexandre’owi Corii [+5.09,2].

- Nic nie widziałem. Zero widoczności. Po prostu staraliśmy się przetrwać - przekazał Neuville.

- Mój piąty Rajd Estonii i wreszcie jestem na mecie. Mogę być zadowolony. Miałem sporo problemów, ale pojawiło się też niezłe wyczucie. Do zobaczenia w Finlandii - cieszył się Katsuta.

- Okropnie. Najtrudniejszy szutrowy oes w mojej karierze. Bardzo niebezpiecznie. Dużo wody, ale przetrwaliśmy - informował Lappi.

- Widzieliście warunki? To chyba najtrudniejszy odcinek w moim życiu. Nie było fajnie jechać. Generalnie jestem zadowolony z rajdu. Tylko poza tym oesem - podsumował Fourmaux.

Po emocjonującym finale triumfatorami WRC 2 zostali Andreas Mikkelsen i Torstein Eriksen, jednocześnie ósma załoga klasyfikacji generalnej [+11.01,8]. Atak Teemu Suninena i Mikko Markkuli przerwała awaria Hyundaia. Strata na oesie wyniosła 22,1 s. Finowie muszą jeszcze dotrzeć do Tartu. Jeśli im się to uda, zajmą dziewiąte miejsce w generalce i drugie w WRC 2 [+25,3 s]. Trójkę kategorii skompletowali Emil Lindholm i Reeta Hamalainen [+2.03,0].

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak w swoim czwartym tegorocznym występie zajęli piąte miejsce w WRC 2 [+5.06,9]. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk uplasowali się na piętnastej pozycji w tej kategorii [+58.05,6]. Wynik obciąża piątkowa przygoda.

- Sam nie wiem. Próbowałem jechać tak szybko jak potrafię. Było jednak dużo wody. Zobaczymy - mówił jeszcze niepewny zwycięstwa Mikkelsen.

- Mamy dwa cylindry... - rzucił przygnębiony Suninen.

- Pada strasznie mocno. Niewiele było widać. Strasznie dużo stojącej wody. Przetrwaliśmy - meldował Lindholm.

W JWRC (WRC 3 Junior) triumfowali Sami Pajari i Enni Malkonen. Robert Virves i Julia Thulin - po imponującej gonitwie - zajęli drugie miejsce [+14,9 s]. Podium juniorów uzupełnili Jon Armstrong i Brian Hoy [+59,4 s].

Wśród kierowców w tabeli sezonu z dużą przewagą prowadzi Rovanpera. 21-latek zebrał 175 punktów i ma prawie dwa razy więcej od Neuville’a [92]. Trzeci jest Tanak [77].

Kolejną - ósmą już - rundą sezonu WRC 2022 będzie Rajd Finlandii, zaplanowany w dniach 4-7 sierpnia.

Kajetan Kajajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Skoda Fabia Evo Rally2 1 / 2 Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk, Skoda Fabia Rally2 evo 2 / 2 Autor zdjęcia: Mikołaj Marczyk