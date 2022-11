Juniorska rywalizacja pod różnymi nazwami istnieje już od ponad dwóch dekad. W 2023 roku załogi dopiero po raz drugi w historii ścigać się będą samochodami czternapędowymi - opracowanymi i zbudowanymi przez M-Sport Poland Fordami Fiesta Rally3.

W miniony piątek WRC Promoter oraz FIA opublikowali kalendarz na sezon 2023, informując jednocześnie podczas których rund o punkty powalczą juniorzy.

Podobnie jak w minionym roku inauguracja rywalizacji odbędzie się przy okazji Rajdu Szwecji. W kwietniu załogi spotkają się na asfaltach Chorwacji. Na początku czerwca udadzą się na Sardynię. JWRC odwiedzi śródziemnomorską wyspę po raz pierwszy od 2019 roku. Dwie pozostałe odsłony to Rajd Estonii oraz Rajd Akropolu.

- Każdy z pięciu rajdów oferuje coś innego i dlatego są tak lubiane przez kibiców - powiedział Maciej Woda, menedżer cyklu JWRC. - Myślę, że każda runda będzie wymagała odmiennego podejścia i innego zestawu umiejętności. Dla nas to też ważne, by dokładnie przetestować naszych kierowców i sprawdzić, który ma to coś, by w przyszłości być gwiazdą WRC.

- Celem jest także, aby nasze załogi poznały jak najwięcej różnych elementów związanych z WRC, dając sobie doskonały wstęp do rywalizacji w światowym czempionacie, zaostrzając jednocześnie swój apetyt na kolejne występy i przyszłe sukcesy.

W sezonie 2022 najlepszym juniorem został Estończyk Robert Virves, pilotowany w trakcie kampanii przez Aleksa Leska i Julię Thulin.

