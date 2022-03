Loeb wrócił na odcinki światowego czempionatu po szesnastomiesięcznej przerwie i wraz z Isabelle Galmiche wygrał Rajd Monte Carlo. Francuz porozumiał się z M-Sportem, a umowa obejmowała jedynie start w alpejskim klasyku.

Po sukcesie w Monte Carlo obie strony wyraziły wolę kontynuacji współpracy. Główną przeszkodą jest napięty kalendarz dziewięciokrotnego rajdowego mistrza świata. Loeb zobowiązał się do udziału w Extreme E oraz nowo powstałych World Rally-Raid Championship.

Malcolm Wilson, szef M-Sportu, przyznał oficjalnemu serwisowi WRC, że chciałby zobaczyć Loeba w hybrydowej Pumie w jeszcze czterech rajdach bieżącego sezonu.

- Cztery imprezy są naszym celem i to wszystko, co mogę wam teraz powiedzieć. Oczywiście nie ma wśród nich Szwecji i, jak przyznał on sam, Chorwacji również nie. Sprawdzimy, co uda się zrobić, ale jedno jest pewne - nie możemy się doczekać, kiedy ponownie zobaczymy go u nas razem z Isabelle.

Według aktualnych harmonogramów z rundami WRC koliduje jedno wydarzenie Extreme E (Rajd Akropolu z wizytą w Chile). Dwa dni dzieli zakończenie czerwcowego Rajdu Sardynii od startu andaluzyjskiej odsłony mistrzostw świata cross-country.

Wracając do występu Loeba w Rajdzie Monte Carlo, Wilson dodał: - To, czego Seb dokonał było imponujące. Kiedy usiądziesz wygodnie i wszystko przeanalizujesz, wrażenie jest jeszcze lepsze. Pomyśleć, że nie jeździł w rajdach ponad rok, przybył prosto z Dakaru, nie siedział wiele w naszym aucie i miał pilota, z którym nigdy nie startował na szczeblu WRC...

- Byłem blisko podpisania umowy z Sebem w 2005 roku i teraz zrozumiałem, co straciłem. Jest wyjątkowy. Od pierwszego razu, gdy zasiadł w naszym jeszcze prototypowym samochodzie, czuł się komfortowo i to się nie zmieniło.

- Nawet podczas imprezy, mimo że warunki trochę się zmieniały, nie wprowadził ani jednej modyfikacji w ustawieniach samochodu. Nic. Nawet pojedynczego kliku w zawieszeniu. To prawdopodobnie jedna z rzeczy, która najbardziej imponuje.

Serwis WRC.com sugeruje, że Loeb i Galmiche mogą wystąpić w majowym Rajdzie Portugalii.

