Piękna walka Kajetanowicza i Szczepaniaka

Sobotni etap Rajdu Sardynii rozpoczął pierwszy przejazd próby Monte Lerno (22,08 km), z której trudów słynie włoska runda. Kajetanowicz i Szczepaniak uzyskali tu czwarty czas, który pozwolił im na awans do pierwszej trójki kategorii WRC 3. Kolejne próby to koncertowa jazda reprezentantów LOTOS Rally Team: wygrali OS 8 Coiluna-Loelle 1 (15,00 km) oraz drugi przejazd Monte Lerno, finiszując czwarty odcinek na drugiej pozycji. Przed jedenastym oesem na czele widnieją Finowie Huttunen/Lukka (Hyundai i20 R5), tylko 0,1 s za nimi Kajetanowicz i Szczepaniak (Škoda Fabia Rally2 evo), 4,9 s tracą Solberg i Johnston (Škoda Fabia Rally2 evo). Polacy są jednocześnie na dziewiątym miejscu klasyfikacji generalnej rajdu, ponownie szybsi od wszystkich załóg fabrycznych WRC 2.

– Mamy naprawdę piękną walkę w czołówce. Całe podium zamyka się w 5 sekundach, a my po prawie pełnych dwóch dniach ścigania mamy zaledwie jedną dziesiątą sekundy straty do lidera. To świadczy o tym, jak zacięta jest tutaj rywalizacja. Wczoraj nie byłem do końca zadowolony, dzisiaj już jest zdecydowanie lepiej. To długi rajd. Przed nami jeszcze wiele odcinków specjalnych i sporo może się wydarzyć. Jesteśmy jednak zadowoleni, ciśniemy z całych sił i cieszymy się każdą chwilą – podsumował Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.

Po serwisie rozegrana zostanie pętla bliźniacza do poprzedniego etapu: OS 11 stanowi próba Sedini – Castelsardo (14,72 km, godz. 16:08), a OS 12 Tergu – Osilo (12,81 km, godz. 17:02). Po dniu tradycyjnie serwis długi na 45 minut.

Starty Kajetana Kajetanowicza wspierają strategiczny partner LOTOS Rally Team – Grupa LOTOS, a także Delphi Technologies, Driving Experience oraz Pirelli.

Rajd Sardynii 2020 - nieoficjalne wyniki kategorii WRC 3 po OS 10:

1. Huttunen/Lukka (Finlandia, Hyundai i20 R5) 2:02:01,0 s

2. Kajetanowicz/Szczepaniak (Polska, Škoda Fabia Rally2 evo) +0,1 s

3. Solberg/Johnston (Szwecja/Irlandia, Škoda Fabia Rally2 evo) +4,9 s

4. Scandola/D'Amore (Włochy, Hyundai i20 R5) +1:38,0 s

5. Bulacia Wilkinson/Der Ohannesian (Boliwia/Argentyna, Citroën C3 R5) +1:58,4 s

6. Johnston/Kihurani (USA, Citroën C3 R5) +4:56,0 s

7. Heller/Martí (Chile/Hiszpania, Ford Fiesta Rally2) +5:29,2 s

8. Battistolli/Scattolin (Włochy, Škoda Fabia Rally2 evo) +7:54,4 s

9. Ciamin/Roche (Francja, Citroën C3 R5) +31:23,5 s

10. Rossel/Fulcrand (Francja, Citroën C3 R5) +39:07,2 s

informacja prasowa