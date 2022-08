Toyota Gazoo Racing WRT przystępuje do dziewiątej rundy WRC 2022 jako lider w klasyfikacji konstruktorów.

Po zajęciu drugiego miejsca na domowym gruncie w Rajdzie Finlandii, ich reprezentant Kalle Rovanpera ma 94 punkty przewagi na prowadzeniu mistrzostwach kierowców i szanse na przypieczętowanie historycznego, pierwszego tytułu na cztery rundy przed końcem sezonu. W zeszłym roku w Belgii wraz z Jonne Halttunenem, finiszowali na trzeciej pozycji, tuż przed kolegami zespołowymi Elfynem Evansem i Scottem Martinem.

→ Klasyfikacje sezonu 2022

- Ypres Rally to wyjątkowe wydarzenie i zupełnie odmienne niż rajdy, w których ostatnio braliśmy udział - powiedział Elfyn Evans. - Nawet w porównaniu do poprzedniej asfaltowej rundy w Chorwacji, wyzwania są zupełnie inne. Jest tu wiele długich prostych i skrzyżowań, co w teorii brzmi łatwo, ale w rzeczywistości wcale takie nie jest. Jest dużo zmian nawierzchni, drogi są często bardzo wąskie i miejscami wyboiste, a hamowanie z dużej prędkości na skrzyżowaniach jest kluczowe. Ci, którzy już wcześniej mieli okazję doświadczyć tych zawodów, pokazali tego wartość w zeszłym roku. W obecnym sezonie przystąpiliśmy do testów przed tą imprezą wiedząc nieco więcej, czego możemy się spodziewać i czego potrzebujemy od samochodu. Nie mogę doczekać się, aby zobaczyć, co uda nam się osiągnąć.

Czytaj również: Kankkunen wsiada do wodorowej Toyoty

- Cieszę się z możliwości przyjazdu do Belgii - powiedział Kalle Rovanpera. - W zeszłym roku poszło nam tam dość nieźle, podobało mi się wyzwanie udziału w nowej imprezie i mam nadzieję, że tym razem znów uda nam się sięgnąć po dobry wynik. Charakterystyka tamtejszych tras jest zdradliwa, z naprawdę dużymi cięciami i dużą ilością wyniesionego błota oraz szutru na drodze. Wiele zależy od pogody: jeśli będzie sucho, to w zeszłym roku widzieliśmy, że pierwsze załogi mają trochę czyszczenia, a w przypadku mokrych warunków, pierwsza pozycja startowa powinna być idealna.

- Kilka tygodni temu mieliśmy udane testy i myślę, że sporo poprawiliśmy w aucie - dodał w odniesieniu do Toyoty GR Yaris Rally1.

Czytaj również: Neuville czeka na asfalty

Esapekka Lappi, który poprzednio startował w Ypres w 2014 roku, w obecnej kampanii wraz z Janne Fermem po raz kolejny uzupełni skład TGR WRT, po zdobyciu trzeciego miejsca w niedawnym Rajdzie Finlandii.

- Ypres Rally będzie z pewnością trudnym wyzwaniem. Startowałem tam już raz, osiem lat temu w mistrzostwach Europy i tempo mieliśmy w porządku, dopóki się nie rozbiliśmy - przekazał Esapekka Lappi. - W każdym razie naprawdę nie mogę doczekać się, aby tam wrócić. Bardzo mi odpowiada, jak ten samochód zachowuje się na asfalcie. W Chorwacji nie osiągnęliśmy takiego wyniku, na jaki liczyliśmy, ale byłem naprawdę zadowolony z tego, jak dobrze prowadzi się auto i dlatego czuję się dość pewnie jadąc do Belgii. Nie mam takiego doświadczenia jak inni z zeszłego roku, ale nadal uważam, że możemy być konkurencyjni i walczyć o dobrą pozycję.

W czwartym GR Yarisie Rally1 tradycyjnie zasiądą Takamoto Katsuta i Aaron Johnston reprezentując TGR WRT Next Generation.

Czytaj również: Evans nie kryje frustracji

Video: Testy przed Ypres Rally 2022 - Rally2