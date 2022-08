Na niedzielę zaplanowano cztery odcinki specjalne. Finałowy dzień rywalizacji w dziewiątej rundzie sezonu otworzyła próba Watou. To jeden z klasyków imprezy w Zachodniej Flandrii. Używany był już w latach 90. ubiegłego stulecia. Konfiguracja jest zbliżona do zeszłorocznej. Zmodyfikowano jedynie końcówkę oesu. Poza początkiem, większość dystansu wiedzie po wąskim i zniszczonym asfalcie.

Poranek najlepiej rozpoczęli Evans i Martin. Na niespełna 12,5 km pokonali liderów rajdu: Tanaka i Jarveoję o 1,1 s. Trójkę uzupełnili Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+1,2 s], wracający dziś na trasę po wczorajszej przygodzie.

- Wyczucie było dobre. Trochę ślisko na początku, ale poza tym w porządku - meldował Evans.

- Plan jest, by się obronić. Jeśli nie stracimy więcej niż 2 sekundy na oesie, będzie dobrze - zapewniał Tanak.

- Wielkie rozczarowanie. Dziś chcę po prostu przejechać. Również dla tej rzeszy kibiców - wyjaśnił Neuville.

Za oesowym podium zameldowali się Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+2,2 s]. Piątkę zamknęli Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen [+5 s]. Wracający dziś do rywalizacji: Craig Breen i Paul Nagle rozpoczęli zmagania od szóstego wyniku [+6 s] i o 0,1 s wyprzedzili Takamoto Katsutę i Aarona Johnstona.

- Czysty przejazd. Miło jechać samochodem, nawet lepiej niż wczoraj. Trudno będzie jednak złapać Olivera - przekazał Fourmaux.

- Byłem ostrożny, po prostu chciałem przejechać. Dwie miękkie opony? Chciałem je wziąć - stwierdził Rovanpera.

- Nie za wiele do opowiadania. Próbuję wrócić do rytmu po wczorajszym dniu. Wszystko OK - mówił Breen.

- Miękkie opony? A tak chciałem sprawdzić - śmiał się Katsuta.

Oliver Solberg i Elliott Edmondson, starający się obronić przed Fourmauxem, uzyskali ósmy czas [+6,2 s]. Dziesiątkę skompletowali Esapekka Lappi i Janne Ferm [+8,6 s] oraz Gus Greensmith i Jonas Andersson [+9 s].

- On bardzo ciśnie. Ja dałem z siebie wszystko. Nie popełniłem błędów - zapewnił Solberg.

- Nic nie będę odrabiał. Na pewno. Chcemy zachować pozycję - tłumaczył Lappi.

- Jest w porządku. Byłem ostrożny na hamowaniach - powiedział Greensmith.

Po OS17 Tanak ma w zapasie 7,1 s nad Evansem. Lappi jest trzeci [+1.17,3]. Solberg [+2.56,7] broni się przed Fourmauxem. Różnica wynosi 10,3 s.

W WRC 2 najszybsi byli Andreas Mikkelsen i Torstein Eriksen. Chris Ingram i Craig Drew stracili 0,9 s, a Sebastien Bedoret i Francois Gilbert 4,5 s. Liderzy: Stephane Lefebvre i Andy Malfoy byli gorsi o 6,6 s. Ich przewaga w łącznej klasyfikacji zmalała do 19,1 s.

Polecane video: