Belgijska załoga zespołu - Thierry Neuville i Martijn Wydaghe objęli prowadzenie w piątek po południu i dowieźli ten wynik do mety w niedzielę. Neuville triumfował już po raz czternasty w WRC, dla Wydaeghe'a była to pierwsza wygrana w mistrzostwach świata.

Podsumowanie Ypres Rally Belgium: Domowy triumf Neuville’a i Wydaeghe’a

- To była prawdziwa przyjemność odnieść to pierwsze zwycięstwo razem z Martijnem - powiedział Neuville. - Wiedzieliśmy, że musimy tu dać z siebie wszystko, nie tylko dlatego, że to nasza domowa impreza, ale ze względu na konieczność zdobycia ważnych punktów do klasyfikacji mistrzostw. Do tego to był naprawdę wyjątkowy moment, kiedy mogliśmy pokonać ostatni etap na najpiękniejszym torze świata. Za nami fantastyczny weekend i możemy delektować się tym wynikiem.

Dla Craiga i Paula, ich druga impreza WRC z rzędu przyniosła drugą z rzędu wizytę na podium. Ich występ sprawił, że Hyundai mógł cieszyć się z pierwszego dubletu w sezonie 2021.

- Czasami pomiędzy naszymi startami są dłuższe przerwy i wtedy możemy mieć problemy ze złapaniem rytmu. Natomiast teraz dwa rajdy z rzędu i dwa podia są czymś niesamowitym - nie ukrywał Breen. - Zyskałem dzięki temu większą pewność siebie. Jazda tym samochodem jest przyjemnością i zaszczytem.

Po przebiciu opony na porannym, sobotnim oesie Hollebeke, Ott Tanak i Martin Jarveoja wypadli z pierwszej trójki. Estońska załoga Hyundaia i20 Coupe WRC musiała ostatecznie zadowolić się szóstą pozycją. W niedzielę wygrali dwa odcinki specjalne, zdobyli maksymalną ilość punktów na Power Stage.

- To była wspaniała, wymagająca impreza i naprawdę dobry dodatek do kalendarza WRC - powiedział Ott. - Nikt tak naprawdę nie był w stanie rzucić wyzwania Thierry'emu i Martijnowi w ten weekend. Gratulacje dla nich, ale widzieliśmy i doświadczyliśmy trasy, na które będziemy gotowi, gdy tu wrócimy.

Hyundai zredukował swoją stratę do prowadzającej w mistrzostwach Toyoty, do 41 punktów.

Szef zespołu Andrea Adamo przekazał: - Ten wynik jest jak wyrównanie planetarne. Będąc tu po raz pierwszy, na tej wspaniałej imprezie z niesamowitą atmosferą, wygrana Thierry’ego i pierwsze zwycięstwo Martijna w WRC, podczas Ypres Rally Belgium, są niesamowite. Był to prawdziwy wysiłek zespołowy.

Mówiąc o pierwszym dublecie od czasu Sardynii w sezonie 2020, Adamo dodał: - Myślę, że dzięki postawie, aby nigdy się nie poddawać, wiemy jak wygrywać.

- W poprzednim miesiącu było nam ciężko i jestem naprawdę zadowolony z reakcji moich ludzi i trzymania się razem, jako zespół - podkreślił. - Wiem, jak wszyscy w firmie byli pod presją, bowiem za nami trudny czas, więc miło tu być na podium. To ważne dla wszystkich, całego zespołu i ludzi w bazie, ponieważ ostatnie wydarzenia były nieco skomplikowane. Kiedy tak się dzieje, najgorsze jest, gdy ludzie są przestraszeni i pod presją. Czułem to. Starałem się być ostoją dla mojej ekipy, chroniąc ich i przerzucając wiele obowiązków na swoje barki, ale pozwalałem im też na kontynuowanie ciężkiej pracy, jak wcześniej. Nie ukrywam, to nie był jeden z najłatwiejszych okresów w moim życiu.

Rajdowe Mistrzostwa Świata wracają do akcji w połowie września podczas Rajdu Akropolu.

