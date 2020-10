Plotki o Kubicy

Włączenie rajdu do kalendarza WRC 2020 potencjalnie otworzyło drzwi dla niektórych zawodników z innych dyscyplin sportów motorowych do jednorazowego startu w mistrzostwach świata. Rally Monza to tradycyjne zakończenie sezonu we Włoszech. Startują w nim zarówno kierowcy rajdowi, jak i wyścigowy. Do samochodów wsiadają też motocykliści.

Serwis Planetemarcus plotkuje, że do startu w tych zawodach przymierzają się Valentino Rossi oraz Robert Kubica.

Valentino Rossi przyznał, że jest zainteresowany udziałem w rajdzie, choć na ten termin miał już inne plany.

- Plan nie zakładał startu w Monzy, ponieważ chciałem ponownie ścigać się w Abu Zabi, tak jak w zeszłym roku. Jednak na pewno sytuacja się zmieniła, a fakt, że to ostatnia runda mistrzostw świata sprawia, że jest o wiele ciekawiej i muszę zobaczyć, co dalej - powiedział Rossi kilka dni temu.

Wg francuskiego portalu Włoch ma rozmawiać pod tym kątem z zespołem M-Sport, podobnie jak Kubica.

W przypadku Roberta Kubicy data zawodów pokrywa się jednak z Grand Prix Sakhir.

Pragnienie przyciągnięcia gwiazd sportów motorowych do Monzy wyraził szef M-Sportu, Richard Millener.

- Myślę, że Monza będzie interesującą okazją dla WRC - powiedział Millener dla serwisu DirtFish. - W przeszłości przyciągała wiele wspaniałych nazwisk, pracowaliśmy tam z Valentino przez wiele lat. Byłoby wspaniale zobaczyć kogoś takiego jak on na tej imprezie. Jest też wielu innych kierowców, którzy startowali tam w przeszłości. Na przykład Kubica, może go to zainteresować, więc poczekajmy i zobaczymy, kto będzie dostępny.

Valentino Rossi jest siedmiokrotnym zwycięzcą tej imprezy. Robert Kubica triumfował tam w 2014 roku.