Rajd Estonii po raz drugi został włączony do harmonogramu mistrzostw świata. Ubiegłoroczna - przygotowywana naprędce w wyjątkowych okolicznościach - edycja pozwoliła wznowić rywalizację na światowych odcinkach po blisko półrocznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa. Organizatorzy zebrali pozytywne recenzje i podpisali kontrakt z promotorem na lata 2022-2023.

Hyundai pozostaje wierny swojej zasadzie i dopasowuje obsadę trzeciego auta do konkretnego rajdu. W Estonii, obok zaliczających pełny sezon: Thierry’ego Neuville’a i Martijna Wydaeghe’a oraz Otta Tanaka i Martina Jarveoji, pojadą Craig Breen i Paul Nagle - druga załoga ubiegłorocznej edycji.

Dla Breena będzie to piąty występ na szutrach wokół Otepaa i Tartu. Przed rywalizacją w Estonii zawita on na Mazury, by wziąć udział w 77. Rajdzie Polski. Breen i Nagle pojadą Hyundaiem i20 R5 w barwach Team MRF Tyres - indyjskiego producenta opon.

