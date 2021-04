Rajd Chorwacji, który w tym roku zadebiutował w Rajdowych Mistrzostwach Świata, został dobrze przyjęty przez wszystkie zespoły i ich załogi. Chorwacja jest już 34 krajem, który gościł rundę WRC. W tym roku była to trzecia odsłona mistrzostw.

Tysiące fanów pojawiło się przy odcinkach specjalnych, aby przyglądać się rywalizacji. Mimo, że oficjalnie zawody nie były otwarte dla kibiców, mogli obserwować, jak Sebastien Ogier i Julien Ingrassia zmierzali po swoje 51 zwycięstwo w mistrzostwach świata.

Adamo powiedział, że kraje takie jak Chorwacja pokazały, co jest możliwe, gdy za sterami zawodów zasiadają ludzie z pasją. Zakwestionował natomiast powielanie z roku na rok podobnego kalendarza.

- Myślę, że Rajdowe Mistrzostwa Świata zasługują na to, by mieć odpowiednie imprezy, niezależnie od tego, czy są one nowe, czy nie - powiedział Adamo.

- Nadszedł czas, aby podjąć decyzję w sprawie niektórych starych rajdów, które nie zasługują już na to, aby pozostać w kalendarzu. Wolę nowe, organizowane przez pasjonatów, którzy są naprawdę skupieni na robieniu rzeczy we właściwy sposób - uwydatnił.

- Myślę, że Chorwacja, szczególnie to podkreśliła - dodał. - Takie wydarzenie, jak to pokazało, że zasługuje na swoje miejsce w WRC. Ok, to był dopiero ich pierwszy raz i wszystko można zrobić lepiej, ale myślę, że odcinki specjalne, które widzieliśmy, są dowodem na to, że ten rajd jest fajny.

Rajd Chorwacji dostał ofertę kontraktu z Promotorem WRC również na sezony 2022 i 2023.

- Tego rodzaju światowe wydarzenie to doskonała okazja do przedłużenia sezonu turystycznego i fantastyczna promocja Chorwacji na całym świecie. Mam nadzieję, że wszyscy to zauważą, od instytucji po sektor korporacyjny i pomogą nam zorganizować rajd w Chorwacji w najbliższych latach. Mamy ku temu szansę i byłoby szaleństwem gdybyśmy to stracili i przegapili - zaznaczył przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Rajdu Chorwacji Daniel Šaškin, w rozmowie udzielonej dla telewizji HRT.

