Teemu Suninen i Mikko Markkula narzucili bardzo dobre tempo na pierwszym odcinku specjalnym, ale już na tym oesie pożegnali się z udziałem w pierwszej rundzie WRC 2021. Załoga Fiesty WRC miała wypadek, na szczęście wyszli z tego cało, czego nie można było powiedzieć o samochodzie.

Gus Greensmith i Elliott Edmondson nie byli w stanie złapać dobrego rytmu jazdy i zajęli ósme miejsce w rajdzie.

Adrien Fourmaux i Renaud Jamoul natomiast zaliczyli bardzo dobry występ w WRC 2. Zajęli drugie miejsce w kategorii oraz w klasie Rally2 i dziewiąte w generalce rajdu.

Podsumowanie Rajdu Monte Carlo 2021: Ogier i Ingrassia rekordzistami „Monte”

- Mieliśmy potencjał, aby walczyć o dobry wynik w miniony weekend i wspaniale było zobaczyć tempo, jakie zaprezentował Teemu na pierwszym odcinku specjalnym. Nawet bez tych wszystkich poprawek nadal możemy być konkurencyjni, jak nasi rywale, w odpowiednich warunkach. Szkoda tylko, że nie udało się utrzymać tego dłużej, jak należało, po ciężkiej pracy, której wymagało dotarcie tutaj - powiedział szef zespołu, Richard Millener.

- Gus miał za sobą udane testy i nie mógł doczekać się rajdu, ale z jakiegoś powodu zawody mu się po prostu nie udały - kontynuował. - Jest niezwykle samokrytyczny i wiem, że weźmie sobie do serca to rozczarowanie. Nie zapominajmy jednak o trudach tego rajdu. Pewność jest wszystkim i widać, kiedy jej brakuje. W każdym razie dotarł do mety i będziemy z nim pracowali aby odblokować tą pewność w kolejnych rajdach.

- Jeśli chodzi o WRC 2, Adrien ma za sobą bardzo dobry występ i jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy, którą wykonał w ten weekend. Był szybki, zastosował odpowiednią strategię, a na mecie każdego odcinka specjalnego był zawsze bardzo spokojny i opanowany. Pokazał tempo pozwalające na oesowe zwycięstwa, ale był też w stanie zidentyfikować sekcje, które wymagały bardziej ostrożnego podejścia. Miał wszystkie zadatki na występ w stylu Ogiera. Adrien zdecydowanie udowadnia, że jest prawdziwym talentem na przyszłość - zakończył.

Fourmaux za kierownicą Forda Fiesty Rally2, w WRC 2 zapisał na swoje konto cztery odcinki specjalne.

W WRC 2 triumfowali Andreas Mikkelsen i Ola Floene. Francuska-belgijska załoga M-Sportu straciła do nich +1:52.2.

- To był dla nas naprawdę fajny rajd - powiedział Fourmaux. - Jestem bardzo zadowolony z naszego występu. Mieliśmy bardzo dobre tempo i fajnie było walczyć z Andreasem (Mikkelsenem), który jest tak szybki i ma duże doświadczenie w tym sporcie. Dziękuję zespołowi, bowiem przez cały weekend wykonali doskonałą robotę i naprawdę zasłużyli na ten rezultat. Miejsce w pierwszej dziesiątce sprawiło, że te odczucia są jeszcze lepsze.

Gus Greensmith dodał: - To oczywiste, że ten weekend nie poszedł po naszej myśli. Po testach czułem się pewnie i nie mogłem doczekać się tego rajdu. Jednak gdy tylko dojechaliśmy do mety pierwszego oesu te odczucia spadły do zera. Wykonano bardzo dużo pracy, abyśmy przyjechali na zawody, a w oparciu o poczynione przygotowania, spodziewałem się, że będzie lepiej. Teemu udowodnił, że z tym samochodem nie ma problemów. Sprawia je tylko kierowca. Muszę wyciągnąć wnioski z tego weekendu i ciężko pracować, abyśmy dotarli do miejsca, na którym powinniśmy być.