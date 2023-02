Reprezentant zespołu M-Sport Ford - Pierre-Louis Loubet poczynił spore postępy jeśli chodzi o rywalizację w zimowych warunkach, w których nie ma dużego doświadczenia. W drugiej rundzie Rajdowych Mistrzostw Świata 2023, trzymając się do tego misji unikania błędów, finiszował na szóstej pozycji.

Jednak na ostatnim odcinku specjalnym cała praca Francuza w zeszły weekend mogła zostać zaprzepaszczona. Jego Ford Puma Rally1 nagle stracił moc. Loubet na chwilę zatrzymał się na trasie Power Stage podejrzewając, że coś mogło zapalić się w komorze silnika.

Wraz z Nicolasem Gilsoulem szybko zorientowali się, że samochód jest bezpieczny, ale wciąż musieli dotrzeć do mety oesu.

Ostatnie kilometry Puma pokonała wyłącznie na napędzie elektrycznym. W tym trybie udało się dotrzeć również do ostatniego PKC rajdu, który był niedaleko za metą próby.

Szef M-Sport Ford - Richard Millener wskazał, że nie byłoby to możliwe, gdyby w obecnych autach najwyższej klasy Rally1 nie zastosowano rzecz jasna technologii hybrydowej

- Wyglądało to na problem z układem napędowym i musimy to zbadać - odniósł się Millener do kłopotów Loubeta. - W każdym razie najważniejsze, że dotarł do mety imprezy, ze wspaniałym dla niego wynikiem. Była to również doskonała prezentacja napędu elektrycznego.

- Oczywiście nie w taki sposób chcieliśmy ukończyć zawody. Natomiast dla Pierre'a ważne było, aby mieć mocny weekend na nawierzchni, na której nie jest zbyt pewny siebie - dodał. - Teraz przed nami bardziej normalne wydarzenia, szutrowe i asfaltowe, w których oczekujemy, że będzie silniejszy.

Pomimo dramatów na ostatnim odcinku specjalnym, oraz straty blisko sześciu minut do zwycięzców rajdu, partnerów z ekipy - Otta Tanaka i Martina Jarveoji, Loubet wskazał, że jest zadowolony z wielu aspektów niedawnych zawodów.

- Przede wszystkim gratulacje dla Otta, Martina i reszty zespołu. Ten rajd był ogromnym osiągnięciem dla M-Sportu i bardzo cieszę się, że mogłem być tego częścią - przekazał 25-latek.

- Myślę, że mam wiele pozytywów do wyciągnięcia z tego weekendu. Piątek ułożył się dla nas dobrze. Do tego na jednym z oesów osiągnęliśmy również drugi najlepszy czas. Nie mając zbyt dużego doświadczenia na śniegu i lodzie uważam, że możemy być z tego bardzo zadowoleni - dodał.

- Czasami brakowało nam pewności siebie, aby naprawdę przycisnąć i właśnie przez to straciliśmy trochę czasu, ale ogólnie jestem usatysfakcjonowany - zakończył.

Video: Podsumowanie Rajdu Szwecji 2023

Galeria zdjęć: Sno*Drift Rally 2023

