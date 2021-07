Poranną pętlę zamknął odcinek Vastsemoisa liczący jedynie 6,70 km. Większość trasy pokrywa się z ubiegłoroczną próbą Kaagvere. Droga przez sporą część dystansu jest wąska, stając się szersza dopiero w końcowej sekcji.

Czołową trójkę oesu utworzyli Ott Tanak i Martin Jarveoja, Sebastien Ogier i Julien Ingrassia [+1 s] oraz Craig Breen i Paul Nagle [+1,2 s]. Na oesie rolowali Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrov, zajmujący trzecie miejsce w WRC 2.

- Nie ma żadnego planu na dziś. Po prostu jedziemy. Sprawdzamy sobie różne rzeczy, choć do Estonii z tym samochodem już nie wrócimy - stwierdził Tanak.

W połowie drugiego etapu pewnie prowadzą Rovanpera i Halttunen. Ich przewaga nad Craigiem Breenem i Paulem Nagle sięgnęła prawie 36 s. Na trzecim stopniu podium utrzymują się Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+1.22,0].

- Ten odcinek po prostu chciałem przejechać. Na drugiej pętli będą tu spore koleiny - informował Rovanpera.

- Wszystko dobrze. Jesteśmy tutaj - przekazał Breen.

- Utrzymać Seba? Taki jest cel - zapowiedział Neuville.

Ogier i Ingrassia tracą do Neuville’a 4,5 s, jednocześnie utrzymując za sobą Elfyna Evansa i Scotta Martina [+1.49,7]. Szóste miejsce należy do Teemu Suninena i Mikko Markkuli [+4.58,4], a siódme do Pierre-Louisa Loubeta i Floriana Haut-Labourdette’a [+5.41,7].

- Thierry? Skupiamy się na sobie i chcemy zostać przed Elfynem. Nie jechałem zbyt dobrze tego poranka. Byłem za ostrożny - przyznał Ogier.

- Złapanie Seba? Próbowaliśmy dziś rano i niewiele odrobiliśmy. Nie jest łatwo - powiedział Evans.

- Interesująco. Nic specjalnego się nie dzieje. Trochę czyszczenia - meldował Suninen.

Ósmą pozycję zajmują liderzy WRC 3: Aleksiej Łukjaniuk i Jarosław Fedorov [+6.10,3]. Rosjanie mają za sobą najszybszą załogę WRC 2: Andreasa Mikkelsena i Olę Floene [+6.41,8].

Mads Ostberg i Torstein Eriksen - dziesiąta załoga generalki i druga w WRC 2 - czekają na nadanie czasu. Musieli się zatrzymać przy rozbitym aucie Griazina.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak są drudzy w WRC 3, 1,5 minuty za Łukjaniukiem. Polacy wyprzedzają Mikko Heikkilę i Topi Luhtinena o 1.33,2.