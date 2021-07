Craig Breen i Paul Nagle wyrównali swój najlepszy wynik dla Hyundaia, zajmując drugie miejsce w trzecim starcie w mistrzostwach świata w tym roku

- Cieszę się z przebiegu weekendu i jestem zadowolony z naszych osiągów - powiedział Breen. - Przez wszystkie oesy utrzymywaliśmy dobrą prędkość. Od początku do końca świetnie się bawiłem. Wszystko czego potrzebuję to trochę więcej czasu za kierownicą, aby pojechać o ten dodatkowy jeden lub dwa procent lepiej, na co wiem, że nas stać.

Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe w drugim Hyundaiu i20 Coupe WRC wywalczyli trzecie miejsce w rajdzie. Dla belgijskiej załogi to piąte podium w sezonie.

- To był długi weekend z 24 trudnymi odcinkami specjalnymi - powiedział Neuville. - Naszym głównym celem było utrzymanie najbliższych rywali z tyłu, Sebastiena i Elfyna, co się udało osiągnąć. Z perspektywy zespołu, dwa samochody na podium to pozytywny wynik.

Reprezentanci koreańskiego producenta - Ott Tanak i Martin Jarveoja, mieli duże nadzieje na zwycięstwo, ale w piątek musieli wycofać się z pierwszego etapu, po przebiciu dwóch opon na jednym oesie. W sobotę wrócili do dalszej jazdy, w sumie podczas weekendu zanotowali jedenaście oesowych zwycięstw.

- Podsumowując, nie był to weekend, na jaki liczyliśmy, ale muszę powiedzieć, że mieliśmy wspaniałe wsparcie od fanów - przekazał Tanak. - Było kilka nowych, interesujących odcinków specjalnych, które momentami były wymagające. Walczymy dalej.

Szef Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, dodał: - Podziękowania dla Craiga i Paula za fantastyczne drugie miejsce. Thierry po raz kolejny pokazał jakim jest niesamowitym wojownikiem. Ott również udowodnił swoją niesamowitą prędkość co sprawia, że jeszcze bardziej żałujemy przebitych opon w piątek. Spoglądamy teraz na Ypres Rally Belgium i obiecujemy kontynuować naszą ciężką pracę.

8. runda sezonu 2021, wspomniany Ypres Rally Belgium, odbędzie się w weekend 13-15 sierpnia.

