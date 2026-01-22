Uczestnicy 94. Rajdu Monte Carlo spodziewają się zimowych warunków, które utrudnią rywalizację na trasie pierwszej rundy Rajdowych Mistrzostw Świata 2026.

W ostatnich sezonach alpejski klasyk odbywał się głównie na suchych nawierzchniach, bez charakterystycznych dla tego rajdu śniegu i lodu.

Jednak tegoroczne zawody zapowiadają się jako wyjątkowo trudne – śnieg, deszcz i śnieg z deszczem z pewnością rzucą dodatkowe wyzwanie załogom, które staną dzisiaj na starcie w Gap.

Rekonesans i środowy odcinek testowy odbyły się w słonecznych i bezwietrznych warunkach, ale w czwartek w regionie Hautes-Alpes ma padać śnieg, co sprawi, że wybór opon będzie kluczowy.

Obecny mistrz świata i dziesięciokrotny zwycięzca Monte Carlo, Sebastien Ogier, ma najlepszą wiedzę o tych odcinkach specjalnych, ponieważ dorastał w tym regionie. Kierowca Toyoty uważa jednak, że zmienna, zimowa pogoda sprawi, że odcinki specjalne będą bardzo trudne.

- Chciałbym móc powiedzieć gdzie będzie śnieg i że nie będzie go tak dużo, ponieważ jadę jako pierwszy na trasie. Czwartkowy etap już może sprawić problemy, bo zmienne warunki utrudnią wybór opon – powiedział Ogier portalowi Motorsport.com.

Chociaż prognozy pogody nadal się zmieniają, dyrektor sportowy Hyundai Motorsport, Andrew Wheatley, spodziewa się, że WRC po raz pierwszy od lat będzie miało „prawdziwe Monte”.

- Szczerze mówiąc, jeśli warunki będą stabilne, podjęcie decyzji w sprawie opon nie będzie problemem, ale już w czwartek może stać się inaczej. Kiedy jednak pojawiają się wyzwania, pojawiają się też nowe możliwości – powiedział Wheatley.

- Myślę, że to będzie prawdziwe Monte Carlo. Seb Ogier mówił, że na tym rajdzie wystarczy jeden oblodzony zakręt, który wywróci klasyfikację, a tutaj czeka nas więcej trudnych zakrętów.

Dostosowanie się do zimowych warunków będzie utrudnione przez fakt, że załogi będą musiały wybrać opony na kilka godzin przed rozpoczęciem czwartkowych oesów. W ten weekend dostępne będą cztery rodzaje opon Hankook: miękkie i supermiękkie slicki, oraz dwie opony zimowe – jedna z kolcami, a druga bez.

Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool

Decyzję trzeba będzie podjąć do godziny 14:30, ponad dwie godziny przed rozpoczęciem etapu, a ostatni odcinek dnia ma się rozpocząć sześć godzin później. To tylko zwiększy presję na ekipy meteorologiczne WRC, które muszą dokładnie przewidzieć warunki, aby zapewnić właściwy wybór opon.

- Nigdy nie jeździłem w takich warunkach – powiedział Jon Armstrong, debiutant w Rally1 w M-Sport-Ford.

- Nie jestem pewien, czy komukolwiek się to podoba [konieczność wyboru opon na kilka godzin przed odcinkami specjalnymi], ale to część wyzwania – dodał.

Adrien Fourmaux z Hyundaia przewiduje, że pogoda doprowadzi do kilku „dziwnych” wyborów opon, które będą miały na celu dostosowanie się do wszystkich możliwych warunków.

- To będzie bardzo trudne, a nasi specjaliści od pogody będą pod dużą presją. Myślę, że zobaczymy mieszane zestawy opon: jedną miękką, jedną supermiękką, jedną śnieżną i jedną z kolcami – powiedział.

- Jeśli jest prawdziwy lód i śnieg, to całkiem fajnie, ale kiedy robi się błoto pośniegowe, to może być prawdziwy koszmar. Jeśli opony nie zdążą tego odprowadzić, stajesz się pasażerem, ale to Monte Carlo i wszyscy mamy te same opony, więc będziemy musieli sobie poradzić.

Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Autor zdjęcia: M-Sport

Dodatkowym problemem jest fakt, że załogi opis trasy sporządzały w suchych warunkach, co będzie wymagało znacznych poprawek w przypadku pojawienia się śniegu i lodu.

- Rekonesans był dobry, ale niestety spodziewamy się innych warunków, dlatego myślę, że będzie to niezwykle trudny weekend – powiedział Hayden Paddon, który w ten weekend powróci do Hyundaia WRC po ośmioletniej przerwie.

Organizator przygotował w tym roku 17 odcinków specjalnych. Rywalizacja rozpocznie się już dzisiaj o godzinie 16:05 przejazdem próby Toudon - Saint-Antonin, po której uczestnicy pokonają jeszcze dwa wieczorne oesy.

Oglądaj: Rajd Monte Carlo 2026 - Odcinek testowy