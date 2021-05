Polacy ukończyli większość odcinków specjalnych na podium, aż siedem z nich wygrywając! To ich czwarta wspólna wygrana w WRC, a wywalczone punkty pozwoliły na awans na pozycję wiceliderów w klasyfikacji generalnej.

Niedzielny etap składał się z pięciu odcinków specjalnych, w tym kultowej próby Fafe, która zakończyła zmagania w formie dodatkowo punktowanego Power Stage’a. Kajetanowicz i Szczepaniak wystartowali do dzisiejszej rywalizacji jako wiceliderzy, ze stratą trzech sekund do prowadzących Rossela i Corii. Już na pierwszej próbie zbliżyli się do nich na nieco ponad sekundę, a po sporej wygranej kolejnej wyszli na prowadzenie i od tej chwili już tylko zwiększali swoją przewagę.

- Zwycięstwo w debiucie smakuje podwójnie! Mieliśmy bardzo dobre tempo od samego początku i szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego - powiedział Kajetanowicz. - Podchodziłem do tego rajdu z wielką pokorą, a jednak wygrywaliśmy odcinki specjalne i cisnęliśmy do samego końca. Nie ustrzegliśmy się błędów, wczoraj straciliśmy pozycję lidera, ale dziś udało się ją odzyskać. Od początku mówiłem sobie – jedź, bądź skoncentrowany i nie myśl o tym co niepotrzebne. Dziękuję mojemu zespołowi LOTOS Rally Team, który spisał się fantastycznie, dla nich ten rajd także był wielkim wyzwaniem.

- Dziękuję oczywiście moim partnerom, bo dzięki nim mogliśmy tutaj być i wygrać ten legendarny rajd. Nie mogę również zapomnieć o wsparciu naszych kibiców, przyjaciół i rodzin, którym mam nadzieję, sprawiliśmy wielką radość! Za tydzień będziemy już na Sardynii, bo jak przystało na Mistrzostwa Świata, tempo jest zawrotne pod każdym względem - dodał.

Rajd Portugalii 2021, nieoficjalne wyniki kategorii WRC 3:

Kajetanowicz/Szczepaniak (Polska, Škoda Fabia Rally2 evo) 3:52:49,7s

Rossel/Coria (Francja, Citroën C3 Rally2) +5,6s

Ingram/Whittock (Wielka Brytania, Škoda Fabia Rally2 evo) +55,3s

Ciamin/Roche (Francja, Citroën C3 Rally2) +1:31,5s

McErlean/Williams (Irlandia/Wielka Brytania, Hyundai i20 R5) +4:10,8s

Zaldivar/del Barrio (Paragwaj/Hiszpania, Škoda Fabia Rally2 evo) +5:07,7s

Araújo/Ramalho (Portugalia, Škoda Fabia Rally2 evo) +5:24,9s

Heller/Martí (Chile/Hiszpania, Citroën C3 Rally2) +9:58,5s

Lindholm/Hämäläinen (Finlandia, Škoda Fabia Rally2 evo) +25:16,2s

Fernández/Garcia (Chile/Argentyna, Škoda Fabia Rally2 evo) +47:55,6s

Rajdowe Mistrzostwa Świata 2021, nieoficjalna punktacja WRC 3 po czterech rundach:

Yohan Rossel (Francja, 3 rajdy*) 70 pkt

Kajetan Kajetanowicz (Polska, 2) 56 pkt

Nicolas Ciamin (Francja, 3) 49 pkt

Teemu Asunmaa (Finlandia, 1) 28 pkt

Chris Ingram (Wielka Brytania, 2) 28 pkt

Emil Lindholm (Finlandia, 3) 27 pkt

Egon Kaur (Estonia, 2) 23 pkt

Yoann Bonato (Francja, 1) 22 pkt

Fabrizio Zaldivar (Paragwaj, 3) 16 pkt

Mikko Heikkilä (Finlandia, 1) 15 pkt

informacja prasowa