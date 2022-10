Najdłuższą próbę dnia - ponad 24-kilometrowy El Montmell - większość załóg przejechała sportowym tempem dopiero po południu. Poranny przejazd został szybko przerwany po wypadku Gusa Greensmitha i Jonasa Anderssona.

Oesowy triumf - pierwszy w tegorocznej edycji - dopisali sobie Sordo i Carrera. Aż o 5 s wyprzedzili kolegów z Hyundaia: Thierry’ego Neuville’a i Martijna Wydaeghe’a. Liderzy rajdu Sebastien Ogier i Benjamin Veillas stracili 5,1 s.

- Cisnąłem jak diabli, czas mnie nie obchodzi. Lubię ten oes. Obiecałem przyjacielowi, że postaram się go wygrać - powiedział Sordo.

- Ogromna podsterowność. Starałem się po prostu jechać czysto i nie popełnić błędu. Pozostał jeden trudny oes miejski - przekazał Neuville.

- Prowadzenie jest niezłe, więc to dobry dzień. Pozostał jeszcze „kręciołek”, a tam też może się wiele zdarzyć - meldował Ogier.

Takamoto Katsuta i Aaron Johnston przypomnieli o sobie czwartym czasem [+6,7 s]. Elfyn Evans i Scott Martin byli gorsi od Sordo o 8,3 s. Dopiero szósty wynik uzyskali Ott Tanak i Martin Jarveoja i odjechali z mety bez pozostawienia komentarza [+9,8 s]. Jeszcze więcej stracili Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen [+10,3 s]. Fiński mistrz świata meldował o bałaganie na starcie próby.

- Bardzo mi się podobało. Wysokie prędkości, więc to fajny oes. Pod koniec pojawiło się trochę nadsterowności - powiedział Katsuta.

- Szczerze mówiąc, kręcimy się trochę w kółko. Nie jest to najlepszy weekend, ale spróbujemy jeszcze jutro - stwierdził Evans.

- Prawdziwie gówniany oes. Jakiś bałagan na starcie i problemy już na początku. Tam straciliśmy czas - narzekał Rovanpera.

Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais byli ósmi [+10,6 s] i zostawili za sobą dwie kolejne załogi M-Sportu: Craiga Breena i Paula Nagle [+11,6 s] oraz Adriena Fourmauxa i Alexandre’a Corię [+12,2 s].

- Dwa zapasy pomogły, choć zobaczymy na koniec dnia - przyznał Loubet.

- Zmieniliśmy trochę rzeczy w geometrii. Pracuję nad przodem i mamy nieustanną podsterowność - martwił się Breen.

- Bardzo ładny i rytmiczny oes. Podobał mi się. Po koniec straciliśmy opony, ale frajda była spora - meldował Fourmaux.

Przed kończącym dzień, miejskim oesem w Salou przewaga Ogiera nad Rovanperą wzrosła do 21,1 s. Do Fina zbliżył się Neuville i różnica wynosi jedynie 0,4 s. Tanak traci do Belga już 15,9 s. Sordo umocnił się na piątej pozycji [+1.10,9].

W WRC 2 najszybsi byli liderzy: Teemu Suninen i Mikko Markkula. Yohan Rossel i Arnaud Dunand stracili 1,6 s. Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow byli gorsi o 6,1 s.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zamknęli piątkę [+9,8 s]. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk stracili do najszybszych Finów prawie pół minuty. Daniel Chwist i Kamil Heller przegrali z Suninenem o 1.46,7.

Prowadzenie zachowuje Suninen. Rossel traci 23 s, a Griazin 46,3 s. Kajetanowicz czeka na nadanie czasu za OS13, ale będzie szósty w kategorii. Marczyk powinien być dwunasty. Chwist plasuje się w trzeciej dziesiątce.

