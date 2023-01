Południowokoreańska marka ujawniła swój samochód na 2023 rok, który będzie prowadzony przez nowy skład kierowców. Esapekka Lappi i Craig Breen dołączą do Thierry'ego Neuville'a i doświadczonego Daniego Sordo.

Najnowsza specyfikacja i20 N obejmuje zaktualizowane nadwozie. Maska została spłaszczona i wydłużona, a przednie nadkola zostały zmodyfikowane. Zespół zdecydował się również na mocno zmienione tylne skrzydło i lusterka boczne.

Nowy projekt zamienił przód samochodu w dodatkowy splitter. Z tyłu zaprojektowano nowe tylne skrzydło, w którym zeszłoroczna opcja została przekształcona w jedno ciągłe skrzydło pokrywające maksymalną szerokość samochodu.

Przy premierze nowego Hyundaia zabrakło jednak ogłoszenia nowego szefa zespołu. Powszechnie uznaje się, że były szef Renault F1, Cyril Abiteboul, obejmie tę rolę w tym sezonie, zastępując Juliena Monceta.

- Ostatni rok był jednym z najtrudniejszych dla nas jako zespołu, ale być może także jednym z najbardziej satysfakcjonujących. Praca z nowym zestawem przepisów technicznych i zbudowanie naszego pierwszego samochodu hybrydowego nie było łatwym zadaniem. Chociaż mieliśmy trudny początek sezonu, podnieśliśmy się i dalej naciskaliśmy. W efekcie byliśmy najlepszym zespołem w drugiej połowie roku i zakończyliśmy sezon na wysokim poziomie - powiedział Sean Kim, prezes Hyundai Motorsport.

Po tym, jak doświadczył poprawy formy zespołu po słabym starcie w 2022 roku, niezłomny Thierry Neuville jest przekonany, że w tym roku będzie mógł walczyć na czele.

- Tegoroczne wyzwanie jest bardzo podobne do poprzednich sezonów. Rywalizacja znów będzie bardzo trudna, ale po konkurencyjnej drugiej połowie 2022 roku myślę, że możemy spodziewać się bardziej wyrównanej walki w 2023 roku. Cel pozostaje niezmieniony: wygrać oba mistrzostwa. Klasyfikacja producentów jest bardzo ważna dla Hyundai Motorsport, a tytuł kierowcy to cel, o który wciąż walczę. Myślę, że mamy narzędzia do walki z przodu w każdej rundzie - powiedział Neuville.

Nowy nabytek Hyundaia, Esapekka Lappi, który dołącza do zespołu z Toyoty, aby wypełnić lukę pozostawioną przez związanego z M-Sportem Otta Tanaka, był pod wrażeniem i20 N w przedsezonowych testach.

- Powitanie ze strony zespołu było bardzo ciepłe. Przez kilka dni testowałem samochód i to była pozytywna niespodzianka. Nadal muszę dać sobie trochę czasu, aby lepiej zrozumieć samochód i zespół, ale jesteśmy w dobrej pozycji przed pierwszą rundą. Pełny sezon oznacza, że ​​​​trzeba myśleć w szerszej perspektywie. Są rajdy, w których jestem bardzo mocny, ale są też takie, w których nie mam żadnego doświadczenia. Będzie to wyzwanie, ale ogólnie jestem podekscytowany kalendarzem - opowiadał Esapekka Lappi.

Sezon rozpocznie się w przyszłym tygodniu w Monte Carlo, kiedy Dani Sordo dołączy do Thierry'ego Neuville'a i Esapekki Lappiego. Oczekuje się, że Craig Breen zadebiutuje w trzecim samochodzie podczas Rajdu Szwecji w dniach 9-12 lutego.

- Początek nowego sezonu oznacza, że wszyscy mamy taką samą liczbę punktów i tak naprawdę nie wiemy, jak konkurencyjne będą inne samochody i kierowcy. Po pierwszym rajdzie będziemy mieli lepszą świadomość sytuacji, ale czuję, że to może być dla nas naprawdę dobry sezon - dodał Dani Sordo.

