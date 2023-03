Były szef Renault F1, który w styczniu stanął na czele stajni Hyundaia, ujawnił swoje wstępne, kluczowe cele w kontekście rozwoju ekipy koreańskiego producenta. Zawiera się w tym uporządkowanie struktury, poprawienie komunikacji i określenie decyzyjności na poszczególnych stanowiskach.

Ponadto Francuz wyraził ambicję, aby zespół był „bardziej prowadzony przez inżynierów”, a najnowszą częścią tego projektu jest silniejsze skupienie się na symulacji cyfrowej, podążając podobną ścieżką obraną przez F1.

To powyższe pragnienie pojawia się po redukcji dni testowych z 28 do 21 jako część dążeń FIA do kontroli i ograniczenia wydatków ponoszonych przez formacje fabryczne.

- Pracujemy nad tym - powiedział Abiteboul w rozmowie z udzielonej dla Autosport.com/Motorsport.com, zapytany o postępy w większej koncentracji zespołu na inżynierii.

- Ostatnio w fabryce trochę się dzieje. Chciałbym mieć większą grupę zajmującą się symulacją w aspekcie poprawy wydajności pojazdu. Mamy kilka takich osób, ale potrzebujemy mocniejszego sztabu niż obecny. Wskazuję na to, gdyż tradycyjne testy są teraz bardzo ograniczone - kontynuował.

- Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić jako grupa, jest jaśniejsze określenie ról i obowiązków oraz odpowiedzialności poszczególnych członków zarządu. Na razie nie mamy jeszcze dyrektora technicznego, więc jest to obszar, któremu przyglądam się, aby istniała jasno zdefiniowana struktura zespołu - zaznaczył.

Czytaj również: Niezawodność pomogła Hyundaiowi

Podczas gdy Hyundai obecnie działa bez dedykowanego dyrektora technicznego, w przeciwieństwie do rywali - Toyoty i M-Sport Ford, były zastępca szefa stajni Julien Moncet z powrotem odpowiedzialny jest za układy napędowe, a Christian Loriaux pełni rolę konsultanta technicznego.

- Mamy wspaniałych ludzi u siebie, ale potrzebujemy to uporządkować, co sprowadza się do konkretnego określenia ról i obowiązków - przekazał. - Julien jest ważną postacią, tak samo Christian, a moim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszyscy wiedzą, co mają robić i nad jakimi celami pracować.

- Nie powiedziałem, że będziemy mieli dyrektora. Potrzebujemy po prostu lidera - podkreślił.

- Raczyłbym wiedzieć, dokąd zmierza WRC z perspektywy technologicznej, bo w tej chwili faktem jest, że z rozwojem zbliżyliśmy się do granicy możliwości - wspomniał. - Chciałbym się zorientować, co z aerodynamiką. Czy czeka nas formuła prototypowa, choć nie sądzę. Jaki zostanie wprowadzony rodzaj napędu? Czy zostanie zachowany blok spalinowy, a może wprowadzona technologia wodorowa lub napędy elektryczny? To określiłoby profil osoby, której potrzebowalibyśmy na stanowisku kierowniczym.

- Prawdopodobnie mamy odpowiednich ludzi oraz narzędzia. Możliwe, że jednak nie jest to odpowiednio poukładanie. Moją rolą jest nieco lepsze uporządkowanie tego - podsumował.

Hyundai jeszcze nie wygrał żadnego z trzech dotychczasowych rajdów kampanii 2023, choć zalicza zdecydowanie lepsze rozpoczęcie tegorocznych mistrzostw w porównaniu do ubiegłych. W sumie jego załogi mają na koncie cztery wizyty na podiach. W klasyfikacji producentów HMSG jest 27 punktów za prowadzącą Toyotą.

Video: Camunia Rally 2023