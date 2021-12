Potwierdzone zmiany departamencie rajdowym FIA

FIA poinformowała, że Yves Matton odszedł z funkcji dyrektora rajdowego, jednocześnie wyrażając uznanie dla jego osiągnięć podczas czterech lat pracy na tym stanowisku.

Pierwsze wieści o nagłym odejściu Mattona z Międzynarodowej Federacji Samochodowej, na niecały miesiąc przed wejściem w życie nowych przepisów technicznych Rally1 w Rajdowych Mistrzostwach Świata, pojawiły się w środę rano.

FIA oficjalnie powiadomiła o powyższym tego samego dnia wieczorem, wydając krótkie oświadczenie, w którym wyraziła uznanie dla pracy, jaką były szef zespołu Citroena wykonał na stanowisku, które objął w 2018 roku.

Decyzja Mattona o „podjęciu się nowych wyzwań" zapadła kilka dni po wybraniu Mohammeda ben Sulayema na prezydenta FIA, który podkreślił potrzebę przyciągnięcia kolejnych producentów do WRC.

Podczas swojej kadencji Matton odegrał kluczową rolę w stworzeniu nowych przepisów technicznych dotyczących hybrydowych samochodów Rally1, rozwinął piramidę rajdową FIA, a także przyczynił się do powstania Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych, które ruszą od sezonu 2022.

- FIA szanuje decyzję Yvesa Mattona o podjęciu się nowych wyzwań po czterech latach pełnienia funkcji dyrektora rajdowego - czytamy w oświadczeniu federacji. - Pod jego kierownictwem departament rajdowy przyczynił się do wielu sukcesów i znaczących osiągnięć w kategoriach WRC, w rajdach regionalnych i cross-country, w tym do wdrożenia piramidy rajdowej, przestawienia Rajdowych Mistrzostw Świata na korzystanie z nowej energii, angażując producentów w ekscytującą erę hybrydową serii oraz doprowadzając do podpisania umowy z ASO jako promotorem Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych. Chcielibyśmy wyrazić nasze podziękowania za jego wspaniałą pracę i życzymy mu jak najlepiej w tym, co czeka go dalej.

Nadal nie wiadomo, kto obejmie funkcję dyrektora rajdowego po odejściu Mattona i czy stanowisko to zostanie obsadzone przed rozpoczęciem nowego sezonu WRC od styczniowego Rajdu Monte-Carlo.

Przyszłość Mattona w sporcie również nie jest jeszcze rozstrzygnięta, Belg jest łączony z nieobsadzonym stanowiskiem dyrektora zespołu Hyundai Motorsport po tym, jak Andrea Adamo opuścił ekipę na początku tego miesiąca, uzasadniając swoją decyzję kwestiami osobistymi.

